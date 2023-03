Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz był w środę (16 marca) gościem Poranka Radia TOK FM. Dziennikarz Maciej Głogowski zapytał swojego gościa o użyte w uchwale PiS-u sformułowania "haniebna nagonka" w kontekście reportażu TVN24 na temat Jana Pawła II. Posłowie PSL zagłosowali bowiem za jej przyjęciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Wybory w Dzień Papieski? "PiS chce wziąć Jana Pawła II na sztandary"

Władysław Kosiniak-Kamysz w TOK FM: Rozkręca się atmosfera nagonki na Jana Pawła II

- Nie do przyjęcia jest niszczenie autorytetu wspólnego dla osób wierzących i niewierzących, na którego fundamencie zbudowana jest tak naprawdę dzisiejsza Rzeczpospolita - zaczął Kosiniak-Kamysz, stwierdzając następnie, że "burzy się podstawowe elementy wspólnoty społecznej i narodowej".

- Słowa padają, rozkręca się atmosfera nagonki i dyskredytowania Jana Pawła II. Nie oceniania w jednej sprawie, tylko dyskredytowania całego dorobku i powiedzenia: "No to teraz wymażmy Jana Pawła II z naszej historii, pamięci, tradycji". Bo jeżeli ktoś mówi o zdejmowaniu najpierw tabliczek nazw ulic, to za chwilę będzie burzenie pomników, oblewanie ich farbą i będzie cała seria. Żyjemy niestety w świecie, w którym bardzo łatwo rzucić iskrę na prochy - uznał szef ludowców, a następnie przywołał postać Józefa Piłsudskiego, który "dokonał bardzo dobrych rzeczy i dokonał też zamachu majowego". - I pomniki ma nie dlatego, że dokonał zamachu majowego, tylko mimo tego - stwierdził.



Więcej aktualnych wiadomości ze świata polskiej polityki znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Tajna instrukcja w PiS. Mają mówić, że Platforma to partia pedofili

PSL poparło ustawę o obronie dobrego imienia Jana Pawła II

Dziennikarz zwracał Kosiniakowi-Kamyszowi jednak uwagę, że posłowie PSL "zagłosowali z PiS-em". - Nie z PiS-em - przekonywał szef ludowców. - My istniejemy dłużej niż PiS - zauważał, dodając, że PSL nie ma jednak w Sejmie większości, musiał więc dokonać wyboru. - Nie daliśmy zapisać Jana Pawła do PiS-u - podkreślał dalej polityk. - Chcą swoje złe działania zasłonić obrazem Jana Pawła II. I na to nie ma zgody.

"Liczne skargi" do KRRiT po reportażu o JPII. Instrukcje - w Radiu Maryja