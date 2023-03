Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 13 marca informował o uruchomieniu dwóch nowych linii Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie - S4 i S40. Jeszcze tego dnia sam wybrał się w podróż tymi liniami z Piaseczna do Warszawy. Pociąg się jednak spóźnił, a prezydent stolicy wypisał usprawiedliwienia jadącym z nim uczniom i studentom. Nagranie jednej z uczennic pojawiło się w mediach społecznościowych.



Rafał Trzaskowski usprawiedliwił spóźnienie uczniów. "Nie jest to wina miasta, tylko PKP"

Prezydent Warszawy podróżował z Piaseczna do Warszawy jedną z nowo uruchomionych linii w towarzystwie burmistrza Piaseczna Daniela Putkiewicza, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz wiceprezeski "Tak! Dla Polski" Doroty Zmarzlak, która jest też wócinią gminy Izabelin. Podróż do stolicy miała trwać około 35 min, jednak z niewiadomych przyczyn czas ten się wydłużył.

W związku z opóźnieniem pociągu jadący nim uczniowie spóźnili się na zajęcia. Postanowili jednak skorzystać z obecności prezydenta i poprosili go o usprawiedliwienie spóźnienia.

"Przejazd z Piaseczna do centrum Warszawy będzie zajmował ok. 35 min. Dzisiejszy nie obył się bez przygód, które zaserwowały nam prace PKP na torach. Na szczęście jadącym z nami uczennicom i studentkom usprawiedliwienia za spóźnienie mogłem wypisać osobiście" - napisał Trzaskowski na Twitterze.

Prezydent Warszawy usprawiedliwił spóźnienie uczennicy, film obejrzano ponad trzy miliony razy

Jedna z pasażerek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z prezydentem Warszawy, który osobiście zwraca się do nauczycielki, aby ta usprawiedliwiła spóźnienie dziewczyny na zajęcia. - Razem przepraszamy za spóźnienie, niestety nie jest to wina miasta, tylko PKP. Bardzo przepraszamy, proszę usprawiedliwić. Potwierdzam, że jesteśmy w pociągu o godzinie 10:20 - powiedział Rafał Trzaskowski. Do tej pory nagranie zostało odtworzone ponad trzy miliony razy. Autorka nagrania potwierdziła, że nieobecność została przez nauczycielkę usprawiedliwiona. "Może i mam nieśmieszne żarty, ale to ja nagrywałam z prezydentem Warszawy filmik z przeprosinami dla pani od niemieckiego, bo SKM miała opóźnienia" - napisała autorka w swoim kolejnym filmie na TikToku.

