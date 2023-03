Sonda. Zaskakujący wynik Konfederacji. "Część wyborców zaczyna szukać alternatywy"

Badania przeprowadzane przez Instytut Pollster nie są jednak wykonywane na" grupie reprezentatywnej". "W odróżnieniu od typowych sondaży to nie ankieterzy dzwonią (lub przychodzą do domu) dobieranych losowo osób badanych, Pollster w ogóle nie ma ankieterów. Wyniki podaje na podstawie elektronicznie wypełnianych ankiet przez internautów, którzy zgłosili się na tzw. panel badawczy o nazwie 'Reaktor Opinii'" - zwracało uwagę OKO.press.

W najnowszej sondzie na zlecenie "Super Expressu" przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster zapytano Polaków, na kogo dzisiaj oddaliby swój głos.

Pierwsze miejsce zajęła Zjednoczona Prawica z wynikiem 33,81 proc., a drugą pozycję Koalicja Obywatelska - 28,36 proc. Trzecie miejsce na podium przypadło Polsce 2050 Szymona Hołowni z wynikiem nieco ponad 11 procent.

Czwarta siła w Polsce to Konfederacja Wolność i Niepodległość. "Ugrupowanie Krzysztofa Bosaka zdobyło niemal 10 proc. poparcia i depcze po piętach Hołowni. To jak do tej pory najlepszy wynik tej partii" - czytamy.

Z sondy wynika, że do Sejmu nowej kadencji dostałaby się także Lewica. Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęłoby wynik - 4,5 proc. poniżej progu wyborczego.

Prof. Dudek: Część wyborców zaczyna szukać alternatywy

W ocenie prof. Antoniego Dudka, jedno badanie to jeszcze za mało, żeby mówić o trendzie, ale może "jest to pierwszy sygnał, że dwie główne formacje zaczynają męczyć Polaków i część wyborców zaczyna szukać alternatywy dla PiS i obozu opozycji na czele z Platformą".

- Dla nich jedyną ucieczką pozostaje Konfederacja. Drugi element to zmiany personalne w Konfederacji. - Twarzą dwóch partyjnych skrzydeł Konfederacji stali się Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. Zmarginalizowali tych ludzi, którzy byli najbardziej radykalni i kłopotliwi dla ich partii, czyli Janusza Korwin-Mikkego i Grzegorza Brauna - przekazał ekspert.

