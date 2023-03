Scheuring-Wielgus: Jestem podsłuchiwana i śledzona. Miałam kilkanaście bardzo dziwnych sytuacji

- PiS boi się tych wyborów. Świadczy o tym nowelizacja Kodeksu wyborczego. Dodatkowo te wszystkie informacje, o których dowiadujemy się na temat finansów państwa, tego jak państwo jest okradane, jak wygląda przepływ środków między spółkami skarbu państwa a kontem Prawa i Sprawiedliwości, to pokazuje, że PiS za wszelką cenę, ponad wszelkimi regułami będzie chciał doprowadzić do tego, żeby te wybory wygrać - mówiła w Porannej rozmowie Gazeta.pl posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

W ocenie polityczki PiS będzie działać nieczysto i nie fair. - Wiemy, że jesteśmy podsłuchiwani - dodała.

- Ma pani takie przekonanie, że pani osobiście jest podsłuchiwana? - zapytał Jacek Gądek.

- Jestem na pewno śledzona. Jestem podsłuchiwana. Są wysyłane do mojego biura poselskiego osoby z szemranymi i dziwnymi akcjami - odpowiedziała.

- Kto panią miałby śledzić i podsłuchiwać? - dopytywał Gądek.

- Zajmuję się dosyć ciekawym wątkiem, jakim są przestępstwa w Kościele. Nie chcę powiedzieć, że to Kościół mnie śledzi, natomiast miałam kilkanaście bardzo dziwnych sytuacji (...) Mam przeświadczenie, że mój telefon jest na podsłuchu co najmniej od kilku lat - dodała Scheuring-Wielgus. Podkreśliła, że wszystkie sprawy zostały zgłoszone przez nią na policję, ale zostały umorzone.

Uważam, że bardzo dużo polityków opozycji jest podsłuchiwanych, śledzonych i obserwowanych przez służby Prawa i Sprawiedliwości. Doszliśmy do takiego momentu, w którym powinniśmy twardo mówić, że policja jest partyjna, służby są partyjne i działają na korzyść PiS

- podsumowała.

Episkopat: Proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości co do świętości Jana Pawła II

Posłanka Joanna Scheuring- Wielgus odniosła się także do ostatniego oświadczenia episkopatu, które głosi:

"Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę bezprecedensowych prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, biskupi apelują do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II. Jednocześnie biskupi bardzo dziękują wszystkim, którzy od samego początku stanęli w obronie dobrego imienia Świętego Papieża".

W komunikacie zapowiedziano też powołanie zespołu, który zajmie się przestępstwami popełnianymi w przeszłości duchownych.

Scheuring-Wielgus: Kościół nie powinien być traktowany wyjątkowo w kwestii pedofilii

- Ile razy takie komunikaty już widzieliśmy? Episkopat od lat, gdy jest pytany o kwestię pedofilii w Kościele, a także ukrywania ich, to za każdym razem wydaje komunikat. Tak samo to wyglądało po opublikowanej przez nas mapie pedofilii. To, że zostało wydane kolejne oświadczenie, to nic nie zmienia - mówiła posłanka Lewicy.

- Kościół nie powinien być traktowany wyjątkowo w kwestii pedofilii w Kościele i jej wyjaśniania. To powinni robić niezależni eksperci, prokuratorzy, seksuolodzy, psycholodzy, a nie ludzie nominowani przez polski episkopat - podkreślała.

Jak zaznaczyła, prokuratura powinna bez problemu wejść do archiwów kościelnych, "gdzie mają być niszczone informacje, by nie wyszły na światło dzienne".

- W kuriach palą akta? - pytał Jacek Gądek.

- Dochodzą do mnie takie informacje. Współpracuje z wieloma księżmi, osobami, które są w kołach parafialnych. Nie mam dowodów na to, ale o tym się mówi. Wiemy, że te akta są też niszczone w Watykanie - odpowiedziała polityczka.

- Skąd pani ma taką wiedzę? - dopytywał nasz dziennikarz.

Z książek Frédérica Martela, z wypowiedzi wielu dziennikarzy śledczych. Kościołowi nie zależy na tym, by cokolwiek wyjaśnić, bo gdyby mu zależało, to nie gadalibyśmy o tym od lat, nie mielibyśmy takich sytuacji, że prokuratura zwraca się o dokumenty, a Jędraszewski je blokuje - stwierdziła posłanka.

Joanna Scheuring-Wielgus po raz kolejny podkreśliła postulat Lewicy o wyprowadzeniu religii ze szkół. - W Polsce, w której jest zachwiana relacja państwo-Kościół należy zrobić wszystko, by ta relacja była czysta i klarowna - dodała.

Episkopat o procesie kanonizacyjnym Jana Pawła II: Nie pozostawia wątpliwości

"Franciszkańska 3": Jan Paweł II wiedział o pedofilii w Kościele

Na początku marca TVN24 wyemitował reportaż "Franciszkańska 3". Autor materiału Marcin Gutowski przedstawił dowody, które wskazują, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu księży.

O zarzuty kierowane pod adresem Jana Pawła II dziennik "La Nación" zapytał papieża Franciszka. - Trzeba cofnąć się w czasie. Anachronizm zawsze czyni zło. W tamtym czasie wszystko było tuszowane. Aż do skandalu w Bostonie. Kiedy wybuchł skandal bostoński, Kościół zaczął przyglądać się temu problemowi - mówił papież.