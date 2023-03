Wybory parlamentarne 2023. "Przepis PiS na kampanię". Interia o sześciu punktach

Najbliższe wybory parlamentarne w Polsce odbędą się już jesienią tego roku. Oznacza to, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce utrzymać władzę, musi postawić na przemyślaną kampanię. "Z obserwacji kilku ostatnich tygodni, ale i wielu rozmów - tych oficjalnych i tych mniej oficjalnych - jakie przeprowadziliśmy z politykami obozu władzy widać coraz wyraźniej, na co PiS chce stawiać w tej kampanii, jaki przekaz eksponować, a których tematów unikać" - pisze Interia i przedstawia sześć punktów, wokół których jej zdaniem skupi się w najbliższym czasie ugrupowanie.



Kampania wyborcza PiS - na czym partia skupi się, by wygrać?

Zdaniem Interii podczas przygotowań do nadchodzących wyborów do Sejmu istotnych będzie przede wszystkim sześć czynników:

Mobilizacja wyborców, także tych rozczarowanych rządami PiS. "Trwają wciąż poszukiwania tematu, który stanie się główną osią sporu tej kampanii i który sprawi, że dawni wyborcy PiS wrócą do popierania tej partii" - pisze portal, wskazując m.in. na stanowisko członków ugrupowania ws. Jana Pawła II. Mobilizacja tyczy się jednak także samych działaczy partii. - Paradoksalnie największym wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć, jest brak wiary części naszego środowiska w zwycięstwo i utrzymanie rządów - mówił w grudniu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński w "Gazecie Polskiej", jak cytuje portal. Dalsze uderzanie w Donalda Tuska. "Nic nie wpływa tak dobrze na mobilizację i polaryzację wyborcy PiS jak przypominanie, że twarzą przeciwnego obozu jest Donald Tusk" - zauważa portal i wskazuje, że na niechęć wyborców PiS do szefa Platformy Obywatelskiej wskazuje każde zamawiane przez partię badanie. Odłożenie na bok sporów w partii, a także tych z koalicjantami. Postawienie na komunikację online. "Jak ustaliła Interia, młodzi PiS-owcy pod wodzą Michała Moskala, szefa gabinetu prezesa PiS i partyjnej młodzieżówki, mają za zadanie stworzyć cały ekosystem kanałów, które będą wspierać i promować, w mniej lub bardziej otwarty sposób, narrację sztabu wyborczego" - czytamy. Portal wskazuje tu m.in. na dwa kanały na TikToku: "Bez Kitu" oraz "Nie mów za mnie". Obietnica wyborcza na miarę postulatu 500 plus. Trzymanie się z dala od niewygodnych tematów, takich jak między innymi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, willa plus, afera wokół NCBiR. "To dlatego (PiS - red.) wyrzucił niedawno do kosza obywatelski projekt fundacji Kai Godek" - stwierdza portal.

Zgodnie z Konstytucją kolejne wybory parlamentarne powinny odbyć się jesienią 2023 roku, ale ich konkretna data nie jest na razie znana. Odbywają się one zawsze w dzień wolny od pracy, w terminie 30 dni przed upływem czterech lat od początku kadencji Sejmu. Obecna trwa do 12 listopada 2023 roku, co oznacza, że możliwe są cztery terminy:

niedziela 15 października 2023 r.,

niedziela 22 października 2023 r.,

niedziela 29 października 2023 r.,

niedziela 5 listopada 2023 r.

