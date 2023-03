PiS chce zaskarżyć TVN za "paszkwil" o Karolu Wojtyle. "Uderzają w największego Polaka"

"Franciszkańska 3" to reportaż Marcina Gutowskiego, który opisał historię trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca, którzy byli oskarżani przez swoje nieletnie ofiary o stosowanie przemocy seksualnej. Dwóch z wymienionych duchownych zostało nawet skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. W materiale przedstawiono dokumenty oraz zeznania świadków, którzy potwierdzili, że w sprawie księży interweniowali w metropolii krakowskiej, która wówczas była kierowana przez kardynała Karola Wojtyłę. Przyszły papież miał wysyłać podległych mu księży do innych parafii, a nawet kryć oskarżenia wobec nich.

Krzysztof Sobolewski z PiS zapowiedział złożenie skargi na TVN za materiał "Franciszkańska 3"

Po publikacji reportażu politycy związani ze Zjednoczoną Prawica stanęli w obronie Jana Pawła II. Sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości przekazał we wtorek 14 marca, że PiS planuje złożyć skargę na TVN do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

- Przymierzamy się do tego, aby złożyć skargę na działania TVN w tej sprawie, tego paszkwilu, bo trudno to nazwać materiałem reporterskim. Na pewno ten paszkwil nie zostanie sam sobie pozostawiony, będzie na pewno też z naszej strony interwencja - oświadczył Sobolewski, mówiąc lekceważąco o reportażu, w którym wypowiedzieli się świadkowie, a nawet same ofiary księży-pedofilów.

Gość radiowej Jedynki dalej powtarzał linię obrony stosowaną przez rządzących, a więc m.in. to, że reportaż jest rzekomo "próbą uderzenia w podstawowe wartości, które są fundamentem polskości, naszej tradycji". Według polityków PiS materiał powstał na podstawie wątpliwych materiałów służb bezpieczeństwa PRL. Warto tu zaznaczyć, że archidiecezja krakowska odmawia ujawnienia dokumentów, które znajdują się w jej archiwach.

- Na tej podstawie stacja, która mieni się stacją mówiącą całą prawdę całą dobę, próbuje uderzyć w obraz człowieka, który jest największym Polakiem w historii Polski. Uderzają w największego Polaka w historii Polski, którego imię jest znane na całym świecie i którego imię też spowodowało, że w tej chwili żyjemy w wolnej i demokratycznej Polsce - uznał Sobolewski i dodał, że "tym materiałem TVN wpisał się jako element wojny hybrydowej". - Dzięki świętemu Janowi Pawłowi II w Polsce każdy może mieć swój punkt widzenia. Ja mam taki punkt widzenia, że to jest element operacji służb specjalnych rodem ze Wschodu - powiedział dalej sekretarz generalny PiS.

