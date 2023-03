Ziobro mówił, że broń ma dla sportu. Współpracownik ma inną wersję. "Zlecono zabójstwo ministra"

Zbigniew Ziobro wziął udział w konferencji, która odbyła się na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu w województwie łódzkim. Poza prokuratorem generalnym w spotkaniu wzięli udział także Janusz Kowalski, Michał Woś oraz reprezentanci Federacji Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE.

Na koniec konferencji politycy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary wypadków górniczych. W tym samym momencie silny wiatr uniósł połę marynarki Zbigniewa Ziobry, a oczom zebranych ukazała się broń za paskiem spodni ministra.

Ziobro w rozmowie z "Super Expressem" wyjaśniał, że "ma uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych". - Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy - gdzie broń na co dzień przechowuję - miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie - poinformował.

Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak skomentował na Twitterze, że niezależnie od przyczyn, dla których Ziobro nosi zatknięty za paskiem pistolet, "ośmiesza to mocno ten i tak dość groteskowy rząd".

Ozdoba: Zagrożenie przy takiej funkcji jest oczywiste

Na wpis Siemoniaka odpowiedział Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, bliski współpracownik Ziobry z Solidarnej Polski.

"Ośmiesza to byłego szefa MON ten wpis. Po pierwsze to wewnętrzna kabura. Po drugie zlecono zabójstwo min. Ziobro. Serwisy powinny pokazać min. Siemoniaka jak kompromituje swoje środowisko. Zaskoczenie, że Prokurator Generalny legalnie posiada broń" - napisał.

W kolejnych wpisach wiceminister pisał, że "zagrożenie przy takiej funkcji jest oczywiste". "W tym wypadku hobby i bezpieczeństwo można połączyć" - dodał. "Posiadanie broni w celu ochrony osobistej jest oczywiste. Wystarczy policzyć, ile straciły zorganizowane grupy przestępcze" - stwierdził również. Nie odpowiedział jednak na komentarz, w którym zwrócono uwagę, że Ziobro zupełnie inaczej tłumaczył posiadanie broni.

Ozdoba podawał dalej też wpisy innego użytkownika, który twierdził, że "nie wyobraża sobie prokuratora, który oskarża i walczy z niebezpiecznymi bandytami, mordercami, oszustami, mafią narkotykową i złodziejami samochodów przed Sądem, który potem wraca nocą do domu bez klamki". "Obowiązkiem prokuratora jest obrona swojego życia w sytuacji zagrożenia" - czytamy w jednym z wpisów.

Należy zaznaczyć, że Zbigniew Ziobro ma ochronę Służby Ochrony Państwa. Stojącego tuż za ministrem funkcjonariusza widać nawet na nagraniu z Rogowca.