W ubiegłym tygodniu telewizja TVN24 wyemitowała "Franciszkańską 3" - kolejny reportaż z cyklu "Bielmo". Z materiału Marcina Gutowskiego wynika, że Karol Wojtyła, będąc jeszcze metropolitą krakowskim (1964-1978), wiedział o przypadkach molestowania seksualnego dzieci, którego dopuszczali się małopolscy duchowni. Autor rozmawiał z ofiarami księży pedofilów, a także przedstawił dokumenty z archiwów IPN.

Reportaż wywołał oburzenie przede wszystkim w obozie rządzącym. 9 marca Sejm większością głosów przyjął proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.

O reportażu "Franciszkańska 3" dyskutowano w poniedziałek w programie "Strefa starcia" w TVP Info.

Maciej Gdula z Lewicy skrytykował postawę papieża wobec przypadków pedofilii wśród duchownych. - Jan Paweł II ma duże zasługi polityczne, bez wątpienia. Ale to nie znaczy, że nie można go krytykować czy szukać prawdy o innych jego działaniach. Święty to nie znaczy nietykalny - podkreślił poseł.

Po Gduli wypowiadał się poseł Piotr Kaleta z PiS. - Kto w tej chwili o tych sprawach zaczyna rozmawiać? Lewactwo ma to do siebie, że zaczyna zapominać o tych mrocznych czasach [PRL - red.], kiedy to właśnie lewactwo próbowało zniszczyć polski Kościół, zniszczyć to wszystko, co polskie, co święte, a dzisiaj stroi się w demokratycznie piórka - stwierdził Kaleta.

Kaleta do Gduli: Takich ludzi, jak pan - na wóz gnoju

- Lewactwo w Polsce ma za dobrze. Bo panie! Za tamtych czasów, dostałbyś pan pałą po grzbiecie, po łydach. Ta pała zostałaby rozbita na pana głowie. Jeszcze byś się pan "obliznął", podziękowałbyś pan. A dzisiaj żyjecie w demokratycznym kraju i macie czelność obrażać naszą świętość. Nie będziecie w ten sposób rozmawiać, bo po prostu jesteście za ciency w uszach - kontynuował Kaleta.

- Widział pan ten program? - wtrącił Gdula, pytając Kaletę, czy obejrzał reportaż Marcina Gutowskiego. - Nie widział pan, bo nie chce pan odpowiedzieć - dodał.

- My mamy za wszystko nadstawiać jakiś policzek, bo lewactwo będzie obrażało naszą świętość. Nie ma czegoś takiego. My w tej chwili musimy podjąć takie metody, demokratyczne metody, żeby ludzi takich jak pan, formację jak pana, jak w "Chłopach" Reymonta, gdzie się brało Jagnę na wóz gnoju i wywieźć poza miasto, czyli po prostu wywalić was z życia publicznego. Oczywiście - podkreślam - w sposób demokratyczny - mówił Kaleta.

Gdula nie dawał za wygraną i dalej wchodził w słowo posłowi PiS. - Nie chcecie się skonfrontować z prawdą - powiedział.



- Ale zamknij się człowieku, bo ja teraz rozmawiam, słuchaj mnie! - krzyknął do niego Kaleta.

