Senator Bogdan Zdrojewski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

Zobacz wideo

Karolina Hytrek-Prosiecka zapyta swojego gościa o to, czy jego zdaniem media publiczne powinny zostać zlikwidowane. Ten temat pojawił się ostatnio w Sejmie.

REKLAMA

- W ostatnim czasie w namacalny sposób odczuliśmy zło, którego symbolem stała się telewizja, którą niegdyś nazywaliśmy publiczną. (...) Codziennie przekraczane są kolejne granice dezinformacji, ośmieszania autorytetów, hołdowania najniższym możliwym instynktom, szczucia na wszystkich, którym nie jest po drodze z dzisiejszą władzą - mówił Rafał Trzaskowski, który przedstawiał projekt obywatelskiego projektu ustawy o likwidacji abonamentu RTV.

Prezydent Warszawy podkreślił, że publiczna telewizja jest siedliskiem "marnego warsztatu", "propagandy" i "manipulacji", ale także "miejscem, gdzie panuje cynizm i brak jakichkolwiek hamulców moralnych". - TVP to największa PiS-owska inwestycja. Ta maszyna hejtu jest świetnie naoliwiona. (...) Powoli zaczyna brakować grup, których TVP jeszcze nie zaatakowało - dodał.

Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt, pod którym podpisało się ponad 100 tys. obywateli. Zakładał on m.in. zakaz tworzenia serwisów informacyjnych przez publicznego nadawcę. W praktyce mogłoby to doprowadzić do końca stacji TVP Info.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Papież Franciszek po reportażu dot. Jana Pawła II: Wszystko było tuszowane

TVN24: Karol Wojtyła tuszował pedofilię

Bogdan Zdrojewski odniesie się również do głośnego reportażu TVN24 dotyczącego Jana Pawła II. Przypomnijmy, Marcin Gutowski w wyemitowanym kilka dni temu materiale przedstawił dowody, które wskazują, że w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu księży.

Dziennikarz "Czarno na Białym" wpadł na trop podejrzeń ws. Wojtyły w marcu 2021 roku, gdy otrzymał nagranie od jednej z ofiar generała Theodore'a McCarricka. To zapis jego rozmowy z 94-letnim wówczas Rembertem Weaklandem, który przez 10 lat był najwyższym przełożonym zakonu benedyktynów. - Kiedy stałem na czele zakonu, jeździłem do Polski. Odwiedzałem tam kardynała Wojtyłę. Pamiętam, że była tam sprawa arcybiskupa, który był pedofilem. Wojtyła przyznał, że wiedział o niej - słyszymy na nagraniu.

W reportażu wybrzmiewa również wątek ks. Bolesława Sadusia, który pracował w krakowskiej kurii, u boku Wojtyły. Odpowiadał tam za katechizację dzieci i młodzieży, a następne był proboszczem w parafii św. Floriana. Współpracował także z SB. Z relacji świadków wynika, że duchowny przez lata molestował chłopców, a gdy skandale z jego udziałem wyszły na jaw, przyszły papież w trybie pilnym wysłał go do Austrii.

Tusk wyśmiał Morawieckiego. "Mateusz, ty masz promować obecnego szefa"

Karolina Hytrek-Prosiecka porozmawia z Bogdanem Zdrojewski również na temat renty socjalnej, podwyższenia której domagają się protestujące w sejmie dorosłe osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Od 1 marca 2023 roku renta wynosi 1588 złotych 44 groszy brutto.