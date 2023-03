Ziobro kazał wszcząć postępowanie ws. słów Ochojskiej o masowych grobach. "Tego nie wymyślił nawet Łukaszenka"

Zobacz wideo Okła-Drewnowicz: Rządzący tkwią dalej w średniowieczu. Dla nich "okres", "menstruacja", "miesiączka" to słowa tabu

"Szokujące kłamstwa. Janina Ochojska rzuca oszczerstwa na polskich leśników, że chowali ciała uchodźców w masowych grobach. Tego nie wymyślił nawet Łukaszenka. Poleciłem prokuraturze wszcząć postępowanie karne z art. 212 § 2 K.k. w zw. z art. 60 K.p.k. To nie może ujść bezkarnie!"- napisał na Twitterze Zbigniew Ziobro.

REKLAMA

Art. 212 Kodeksu karnego brzmi: "Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności". Grozi za to kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Wcześniej na słowa europosłanki zareagował rzecznik Lasów Państwowych Michał Gzowski. "Okryła się hańbą i za to odpowie. Składamy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Janinę Ochojską za pomówienie leśników, jakoby potajemnie zakopywali ciała uchodźców w masowych grobach przy granicy z Białorusią"- poinformował rzecznik.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Brutalne pobicie nastolatka w Pruszkowie. Policja zatrzymała sześć osób

Co dokładnie powiedziała Janina Ochojska?

W piątek na antenie TOK FM Janina Ochojska mówiła o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. - Na tej granicy giną ludzie. Młodzi ludzie umierają, dlatego że nie jest im udzielana pomoc. To są ludzie, którzy chcieli wnioskować o ochronę międzynarodową. Ale zamiast pomocy od Straży Granicznej, byli wielokrotnie wypychani - powiedziała, dodając, że do tej pory zmarło tam 37 osób.

- Myślę, że ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One są albo w jakimś zbiorowym grobie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie kiedy był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby nie było tych dowodów. W tej chwili mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły - zaznaczyła. Prowadzący rozmowę dopytywał, czy te osoby nie są "w Niemczech po prostu". - Na pewno nie, dlatego że to byłoby łatwo ustalić. Osoby związane z Grupą Granica starają się ustalić losy takich ludzi i oczywiście czasami zdarza się, że taka osoba się odnajduje - odparła Ochojska.

Dziennikarz zapytał, czy są to twierdzenie, czy przypuszczenia europosłanki. Polityczka odpowiedziała, że aktywiści cały czas przeczesują lasy w poszukiwaniu migrantów - ostatnio znaleźli ciało Jemeńczyka, które "leżało tam bardzo długo". - Przypuszczam, że w lesie są jeszcze ciała, ale być może część z nich została po prostu uprzątnięta. Dlaczego tak sądzę? Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. Po co? Przecież nie po to, żeby pomogli puszczy w trudnym momencie, ale po coś ich zwołano. To nie jest oskarżenie. To przypuszczenie co mogło się stać. Gdybym była taką władzą, jaką mamy teraz, to też bym tak zrobiła, żeby dowody uprzątnąć - stwierdziła Janina Ochojska, dodając, że "to byłoby logiczne".

Śmierć syna posłanki PO. Duklanowski zrzuca winę na Terlikowskiego. Jest odpowiedź