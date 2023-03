Tusk kpi z Morawieckiego. Co będzie po wyborach? Szef PO uśmiechnął się i pokazał tę książkę

Zobacz wideo Okła-Drewnowicz: Rządzący tkwią dalej w średniowieczu. Dla nich "okres", "menstruacja", "miesiączka" to słowa tabu

Donald Tusk zamieścił w sieci krótkie nagranie podpisane: "Kiedy wnuczka pyta, co będzie, jak dziadek wygra wybory...". Przewodniczący Platformy Obywatelskiej ogląda spokojnie na nagraniu książki dla dzieci, gdy nagle, z uśmiechem na twarzy, pokazuje okładkę "Mateuszka w tarapatach". Nietrudno się domyślić, że chodzi o obecnego premiera, Mateusza Morawieckiego.

Tusk mówi o PiS, Morawiecki - o Tusku

Przypomnijmy, w piątek w czasie spotkania z mieszkańcami Rokietnicy Donald Tusk odniósł się do zarzutów, że cały czas mówi o PiS. - Niedługo mamy wybory. One zadecydują nie tylko o mojej przyszłości, ale też o pana przyszłości. Jestem przekonany i proszę mi wierzyć, wiem co mówię, że Polska idzie ku przepaści, jeśli PiS będzie dalej rządził - powiedział.

- Ja nie będę udawał, tylko po to, żeby ludziom, którzy uważają, że nie należy źle mówić o PiS-ie, żeby tym dawać jakąś sferę komfortu. Uważam, że to jest takie złe, co oni robią, że nie należy mówić o niczym innym, tylko o tym, bo to zagraża mojej ojczyźnie - dodał.

Z kolei w sobotę w Jaśle Mateusz Morawiecki przez większą część spotkania mówił o Donaldzie Tusku. - Jest jedna charakterystyczna cecha na spotkaniach Donalda Tuska: (...) nie widzimy biało-czerwonej flagi. A dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest smutna. Oni chyba się wstydzą Polski - stwierdził.

- Pan Tusk wrócił na trasę i puszcza nam taki maraton Smerfa Marudy, opowiada takie opowieści z mchu i paproci. (...) Tusk zamienił się teraz chyba w jakiegoś Hansa Klossa i próbuje pokazać, że jest taki antyniemiecki, ale ja powiem: nie ze mną te numery, Brunner - podkreślił premier, dodając, że Tusk wyruszył w trasę z "kolejną odsłoną wojny polsko-polskiej".

