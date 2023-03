Bielan o aferze NCBR. Nie wie nic o nagraniach i akcji "czarny węgiel". Szczerba zapowiada "nową pajęczynę"

- W kierownictwie NCBR nie było żadnej osoby, która byłaby członkiem Partii Republikańskiej. Nie wiem nic o rzekomych nagraniach, takie nagrania byłyby oczywistym przestępstwem [...]. Gdybym był w posiadaniu takich nagrań, musiałbym złożyć zawiadomienie. Nie wiem, czy w ogóle takie nagrania istnieją - powiedział w rozmowie z RMF FM Adam Bielan, europoseł i szef Partii Republikańskiej.

Adam Bielan: Grupa cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBR grube miliony

- Clue problemu jest takie, że grupa cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBR-u - na dwa moim zdaniem bardzo mocno podejrzane wnioski - grube miliony. Były dyrektor NCBR-u im to uniemożliwił. Od blisko dwóch miesięcy mamy do czynienia z kampanią oczerniania tej osoby, która uniemożliwia ten w mojej ocenie mocny przekręt - powiedział. Jak dodał, były szef NCBR zarządził audyt "jeszcze przed publikacjami medialnymi".

W czwartek Onet opisał zeznania Jacka Żalka w prokuraturze. Żalek to poseł klubu PiS, członek Partii Republikańskiej, a do niedawna wiceminister funduszy i polityki regionalnej, który nadzorował NCBR. W tym tygodniu Żalek podał się do dymisji.

Z zeznań wynika, jak opisuje portal, że były już szef spółki NCBR Investment Fund Krzysztof Bednarek nagrywał rozmowy z Pawłem Kuchem, wcześniej p.o. dyrektora NCBR i jego bratem Karolem Kuchem. Onet informował, że Karol Kuch to prawnik reprezentujący Adama Bielana w sprawie, którą wytoczył mu były minister skarbu Aleksander Grad. Żalek zeznał - podaje Onet - że stenogramy nagrań przekazał mu Bednarek.

Afera NCBiR może słono kosztować. Polska może stracić setki milionów z UE

Jak czytamy w przytaczanych przez portal zeznaniach, "z tych stenogramów wynika, że panowie prowadzili rozmowę o tym, jak doprowadzić do wyboru Pawła Kucha na dyrektora NCBiR [od sierpnia ub. roku był jedynie p.o. dyrektorem]. Jak pozbyć się wicedyrektor NCBiR Hanny Strykowskiej. Jak zabezpieczyć finansowanie po ewentualnych przegranych wyborach parlamentarnych Partii Republikańskiej. Generalnie tu jest wskazany cały kontekst operacyjny służący osiągnięciu tych celów".

Akcja "czarny węgiel" w NCBR. Bielan: Absurd

W rozmowach miał pojawić się ponadto opis akcji "czarny węgiel". Miały to być działania polegające na "dogadywaniu się z ludźmi, którzy w spółkach Skarbu Państwa mają przetrwać ewentualną zmianę władzy i współpraca z nimi ma gwarantować zabezpieczenie środków dla Partii Republikańskiej". W stenogramie szefa Partii Republikańskiej Adama Bielana nazwano "sponsorem".

Bielan w RMF FM przekonywał, że nie ma nic wspólnego aferą w NCBR. - Ktoś próbuje mnie zaatakować, ale przede wszystkim chce zaatakować osoby, które powstrzymały wypływ pieniędzy - mówił. Jak zapewniał, nie wie nic o akcji "czarny węgiel". - To jest absurd, nie wiem, jak partia, która jest w opozycji, może ściągać pieniądze ze spółek Skarbu Państwa - mówił.

Szczerba: Dymisja Żalka nie kończy sprawy

Tłumaczenia Bielana w RMF FM skomentował na Twitterze poseł Michał Szczerba. "Trwa serial 'nie znam człowieka'" - pisze polityk i zapowiada: "Już na początku przyszłego tygodnia razem z Dariuszem Jońskim pokażemy nową rozbudowaną republikańską pajęczynę powiązań. Dymisja Żalka nie kończy sprawy! To dopiero początek".

Od kilku tygodni media i politycy opozycji opisują nieprawidłowości dotyczące przyznawania dotacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Szybka ścieżka". W połowie lutego posłowie PO Michał Szczerba i Dariusz Joński ujawnili, że dotację w wysokości 55 mln zł przyznano 26-letniemu barmanowi. Z kolei 123 mln zł przyznano firmie, która w ostatnich latach notowała straty. Joński i Szczerba ujawnili, że oba podmioty łączy osoba Krzysztofa Bednarka, byłego już szefa spółki Investment Fund, która podlega NCBR. Bednarek, jak informowali posłowie, współpracował wcześniej z beneficjentami dotacji.

Jacek Żalek w czwartek podał się do dymisji. "Dla dobra toczącego się postępowania w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami godzącymi w moje dobre imię oraz wizerunek Zjednoczonej Prawicy złożyłem rezygnację ze stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej do czasu wyjaśnienia sprawy. Jestem przekonany, że wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione przez powołane do tego organy państwa, a moje dobre imię zostanie oczyszczone" - napisał w oświadczeniu.