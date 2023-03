PiS pokazuje spot wyborczy. Więcej Szydło niż Morawieckiego i morze rzepaku

Jarosław Kaczyński wygłosił oświadczenie dla mediów, podczas którego zaprezentowano spot wizerunkowy Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS zapowiedział również trasę programową pod hasłem "Przyszłość to Polska".

Jak zauważa dziennikarz Patryk Michalski, "w najnowszym spocie PiS stawia bardziej na Beatę Szydło i pokazuje byłą premier więcej razy niż obecnego premiera".

Na pierwszy rzut oka widać, że PiS uniknął wymieniania w spocie jakichkolwiek kontrowersyjnych tematów. Obrazki uśmiechniętych polityków PiS przepIatają się z idyllicznym widokiem Bałtyku, Tatr i morzem rzepakowych pól.

W ciągu zaledwie 37 sekund widzimy urywki ze spotkania prezesa PiS z góralami i Beaty Szydło z górnikami, a także zdjęcia polskiej flagi, uśmiechniętych rodzin i dzieci.

Kaczyński wygłosił oświadczenie. PiS rusza w Polskę

- Nasze programy powstawały po długiej rozmowie z Polakami w różnych okolicznościach. Ci eksperci, którymi są zwykli Polacy ze swoimi potrzebami, obawami i frustracjami - oni przekazują nam prawdziwą wiedzę o poglądach społeczeństwa. Nimi musimy się kierować - mówił Kaczyński.

- Takie programy można przygotować na podstawie tych rozmów ze zwykłymi ludźmi i można je realizować. Można z dużym sukcesem wprowadzać je w życie i zmieniać Polskę. Po roku 2015 to już była taka zmiana, że realny ustrój gospodarczo-społeczny Polski się zmienił - zapewniał.

PiS zapowiada tysiące spotkań. Jako pierwsze na liście - Jasło

Jak dodał, w najbliższy weekend premier Mateusz Morawiecki oraz była premier, europoseł Beata Szydło i kilkudziesięciu innych polityków PiS spotkają się z pierwszymi wyborcami. - To będą tysiące spotkań. Ci, którzy są dzisiaj obecni to tylko niewielka część naszej drużyny. To będą spotkania wszystkich naszych parlamentarzystów - zapowiedział.

Oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego: PiS rusza w Polskę. "Tysiące spotkań"

Pierwsze spotkanie odbędzie się w Jaśle w najbliższą sobotę. - Ruszamy od soboty. W Jaśle odbędzie spotkanie z Premierem Morawieckim, potem Kraków, Gdynia, a w niedzielę w Sandomierzu będzie rozmawiać z Polakami Premier Beata Szydło - przekazał Rafał Bochenek.