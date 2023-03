Szkoły pojadą na wycieczki do zagrody w rodzinnej wsi Czarnka. Gospodarz miejsca zaskoczony

Program "Poznaj Polskę" zakłada, że szkoły mogą ubiegać się o pokrycie do 80 proc. kosztów wycieczki. Warunkiem dotacji jest jednak wybór tzw. punktów edukacyjnych. Wyjazdy muszą odbywać się "do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki".

Właśnie ruszyły zapisy do czwartej edycji projektu. Od marca 2023 r. jednym z miejsc na liście, które mogą odwiedzać szkoły jest Goszczanów, czyli wieś w województwie łódzkim, w której do 15. roku życia mieszkał przyszły minister edukacji - podaje Onet.

Co warto zobaczyć w Goszczanowie? To zagroda edukacyjna jednego z lokalnych miłośników folkloru. Jej atrakcją jest przede wszystkim "Chatka babuni", czyli izba z wyposażeniem z XIX w. Uczniowie mogą tam spotkać także lamę, kozy i owce. Onet rozmawiał z gospodarzem tego miejsca. Twierdzi on, że znał dziadków i rodziców ministra Czarnka, a jego dzieci chodziły z nim do szkoły.

Przyznał, że nie przypomina sobie, aby zgłaszał swoją zagrodę do nowej edycji rządowego programu. O zakwalifikowaniu do "Poznaj Polskę" dowiedział się on od dziennikarza Onetu.

Głośno o wsi dzieciństwa ministra Czarnka było miesiąc temu, gdy strażacy-ochotnicy z Goszczanowa uzyskali dotację z programu znanego opinii publicznej jako "Willa plus".

Program "Poznaj Polskę". O co chodzi?

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu "Polski Ład".

Na dofinansowanie załapały się jedynie wycieczki spełniające następujące kryteria:

muszą się odbyć w czasie roku szkolnego, a więc od września do czerwca;

w programie wycieczki musi się znaleźć wizyta w wyznaczonej liczbie punktów edukacyjnych (w przypadku wycieczki jednodniowej - co najmniej dwa punkty edukacyjne, w przypadku wycieczki dwudniowej - co najmniej cztery, a w przypadku wycieczki trzydniowej - co najmniej sześć);

będą odbywać się wyłącznie w ramach czterech obszarów edukacyjnych:

- śladami Polskiego Państwa Podziemnego,

- śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

- kultura i dziedzictwo narodowe,

- największe osiągnięcia polskiej nauki.

