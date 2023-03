Jacek Żalek podał się do dymisji. Media: Podjął decyzję po rozmowie z Kaczyńskim

Jacek Żalek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej podał się do dymisji, a wcześniej miał odbyć rozmowę z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Z informacji Onetu wynika, że to szef PiS zasugerował mu to rozwiązanie. Chodzi o aferę związaną z przyznawaniem pieniędzy przez podległe Republikanom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

3 Fot. Wojciech Olkuśnik/East News Otwórz galerię Na Gazeta.pl