Oświadczenie w "Faktach" TVN w sprawie reportażu o Janie Pawle II

- Reportaż "Franciszkańska 3" jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i - co najważniejsze - dający głos samych ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i został przygotowany zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą wolnych i rzetelnych mediów jest przekazywanie faktów, nawet jeśli są bolesne trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO - przekazał prowadzący "Fakty" TVN Grzegorz Kajdanowicz.

Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Sejm większością głosów przyjął w czwartek proponowaną przez PiS uchwałę ws. ochrony dobrego imienia Jana Pawła II. Projekt poparła także Konfederacja i PSL.

Komisja kultury i środków przekazu połączyła projekty uchwały o Janie Pawle II - zaproponowany przez PiS "w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II" i projekt PSL upamiętniający św. Jana Pawła II. Wiodącym został projekt autorstwa PiS, do treści dołączono fragmenty projektu przygotowanego przez PSL.

Kto jak głosował ws. uchwały o obronie dobrego imienia JPII? [Pełna lista]

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił po obradach sejmowej komisji kultury, że w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się działania, które trudno nazwać inaczej niż bezprecedensowym atakiem na postać św. Jana Pawła II. "To atak na osobę niepospolitą" - dodał.

W projekcie PiS podkreśla się, że Sejm "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak - św. Jan Paweł II. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku".

Co ujawniono w dokumencie "Franciszkańska 3"?

Marcin Gutowski w materiale "Franciszkańska 3" w "Czarno na białym" w TVN24 ujawnia kolejne fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy nie był jeszcze papieżem. Reporter dotarł do ofiar księży, którzy w latach 60. podlegali kardynałowi. Gutowski rozmawia też z osobami, które osobiście informowały Wojtyłę o przestępstwach popełnianych przez duchownych, i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania kardynała.

- To, co odkryliście, jest przełomowe, bo pokazuje to, co wiele osób przypuszczało od lat, że Jan Paweł II wiedział, że ten problem istnieje, jeszcze zanim został papieżem. On musiał wiedzieć, ale nie było dowodów. A to jest dowód - ocenia Thomas Doyle, prawnik kanonista, autor pierwszego amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w Kościele.

