Posłowie KO nie głosowali ws. Jana Pawła II. "Zajmowałam się wtedy innymi sprawami"

Uchwała o obronie dobrego imienia Jana Pawła II została przyjęta przez Sejm 271 głosami. Na zaskakujący ruch zdecydowała się Koalicja Obywatelska, której posłowie w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Postanowiliśmy zapytać polityków opozycji, dlaczego zdecydowali się na taki ruch. Większość osób, z którymi chcieliśmy się skontaktować, nie odebrała telefonu lub wymijająco udzielała nam komentarza.

Posłanka Krystyna Szumilas na nasze pytanie, czym spowodowana była jej decyzja o całkowitym zaniechaniu głosowania, odparła, że "zajmowała się wtedy innymi sprawami". Jakimi sprawami mogła zajmować się na sali sejmowej - tego już nie udało nam się dowiedzieć.

Poseł Cezary Grabarczyk przekazał, że odpowiedź na pytanie o taką decyzję ugrupowania "została zawarta w wystąpieniu Pawła Kowala". - Proszę wsłuchać się w wypowiedź Pawła Kowala. On występował w naszym imieniu w debacie - przekazał Grabarczyk.

Odpowiedzieliśmy, że słuchaliśmy tego wystąpienia, jednak nie słyszeliśmy, by pan Kowal faktycznie powiedział, iż KO zaniecha głosowania.

- Mogli państwo po prostu zagłosować przeciwko - wtrąciliśmy.

- Odpowiedź znajduje się w wystąpieniu Pawła Kowala. Proszę się w nie wsłuchać. Kłaniam się - pożegnał nas polityk.

"Hucpa PiS. Klerykalizacja państwa i pomylenie porządków"

Trochę bardziej konkretnie wypowiedział się Dariusz Joński. - Osobiście jestem za rozdziałem Kościoła od państwa, więc uważam, że w Sejmie nie powinniśmy tego typu spraw podejmować - stwierdził. - Myślę, że wypowiedź pana Pawła Kowala w pełni uzasadnia nasze zachowanie - dodał.

- Jesteśmy za świeckim państwem. Konsekwentnie. Sejm nie jest do rozstrzygania świętości lub oceniania akt. To zadanie dla historyków lub kościoła. I nie braliśmy udziału w hucpie PiS, bo to klerykalizacja państwa, pomylenie porządków - usłyszeliśmy od Barbary Nowackiej.

"Wyjątkowe tchórzostwo Platformy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie dobrego imienia św. Jana Pawła II - wyciągnęli karty z czytników i udają, że ich nie ma. Nie chcą poprzeć, ale brak odwagi, by zagłosować przeciw. Warto odnotować chwalebny wyjątek" - napisał na Twitterze Radosław Fogiel z PiS. Poseł dołączył wyniki imienne głosowania posłów i posłanek KO, na której widnieje nazwisko Joanny Fabisiak jako jednej głosującej "za", pozostali figurują jak "nieobecni".

"Klub Lewicy jako jedyna siła polityczna w Sejmie zagłosował przeciwko uchwale o JPII. Prawdziwa opowieść o państwie świeckim" - poinformował lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty.

Dlaczego posłowie KO nie głosowali? Każą nam szukać odpowiedzi w wystąpieniu Pawła Kowala

Jedno z najmocniejszych wystąpień w czasie dzisiejszej sejmowej debaty miał Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Poseł na początku swojej wypowiedzi zwrócił się do członków PiS. - Są postacie w dziejach narodu i państwa o szczególnym znaczeniu, które organizują naszą zbiorową świadomość. (...) Są postacie szczególne, których wizerunki wiszą w każdym polskim domu i są częścią naszego zbiorowego dziedzictwa. Z tej trybuny chciałbym Was zapytać, zwracam się do tych, co tak chętnie dzisiaj wstają. Coście zrobili z tym politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 1997 roku? Coście zrobili z sądami? Bo mówił o sądach. Coście zrobili z parlamentaryzmem? - pytał. - Zniszczyliście go - podkreślił.

- Nie wystarczy wstawać i klaskać. Trzeba pokazać swoim świadectwem, po której jesteście stronie. Spuśćcie trochę z emocji. Nie odcinajcie Polski od Europy, nie niszczcie niepodległości Polski, bo to jest działanie przeciwko politycznemu dziedzictwu Karola Wojtyły. Posłuchajcie Episkopatu. Potrzebne są porządne badania archiwalne, a nie wasze krokodyle łzy - dodawał.

Zdjęcie Jana Pawła II na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. "Uszczypnijcie mnie"

Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, nie chcecie go bronić. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, jakby posłuchał, co jest w Radiu Szczecin, co by czuł, oglądając dziennik telewizyjny jak za Orbana. który codziennie pokazujecie. Co by mówił, gdyby słuchał o chamskiej hołocie, skundlonej opozycji...Wy jesteście w stanie się potem powoływać na JP II?

- mówił Kowal.

- Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze i dlatego my do waszej akcji się nie przyłączymy - podkreślił na koniec polityk. Posłowie KO nagrodzili jego wystąpienie brawami, a posłowie PiS krzyczeli: "Judasz".

- Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, co są przeciwko Polsce. Wstydź się! - grzmiał wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Awantura w Sejmie. Kowal: Chcecie zapisać JP II do PiS. Terlecki: Wstydź się!

Uchwała o ochronie dobrego imienia Jana Pawła II

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu połączyła projekty uchwały o Janie Pawle II - zaproponowany przez PiS "w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II" i PSL, upamiętniający św. Jana Pawła II.

Wiodącym został projekt autorstwa PiS, do treści dołączono fragmenty projektu przygotowanego przez PSL. W uchwale podkreśla się, że "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież- św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których me odważyli się wykorzystać nawet komuniści".

