Sejm debatował nad uchwałą ws. "obrony dobrego imienia" św. Jana Pawła II, a na sali plenarnej doszło do awantury. - W tym momencie potrzebne są porządne prace archiwalne i historyczne, a nie wasze krokodyle łzy. One tylko pogarszają sytuację. Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, nie chcecie go bronić - mówił Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. - Wstyd, panie Kowal. Stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Wstydź się! - ocenił Ryszard Terlecki.

4 Gazeta.pl/screen Otwórz galerię Na Gazeta.pl