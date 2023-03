Sejm przyjął uchwałę PiS w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

Przed głosowaniem w tej sprawie w sali posiedzeń Sejmu został wyświetlony film z fragmentem wystąpienia papieża Jana Pawła II w polskim parlamencie w 1999 roku.

REKLAMA

Za przyjęciem uchwały głosowało 271 posłów, przeciw było 43, a czterech wstrzymało się od głosu.

Zobacz wideo Paweł Kowal: "Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS". Terlecki odpowiedział: "Wstyd, panie Kowal"

Więcej najnowszych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu połączyła projekty uchwały o Janie Pawle II - zaproponowany przez PiS "w obronie dobrego imienia św.Jana Pawła II" i PSL upamiętniający św. Jana Pawła II. Wiodącym został projekt autorstwa PiS, do treści dołączono fragmenty projektu przygotowanego przez PSL.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił po obradach komisji kultury że w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się działania, które trudno nazwać inaczej niż bezprecedensowym atakiem na postać św. Jana Pawła II. "To atak na osobę niepospolitą" - dodał.

W projekcie PiS podkreśla się, że Sejm "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak - św. Jan Paweł II. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku".

Nerwowo na sali sejmowej. Awantura na linii Kowal-Terlecki

Gdy na sali plenarnej zajęto się projektem uchwały ws. "obrony dobrego imienia" Jana Pawła II, doszło do burzliwej dyskusji.

- Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS, nie chcecie go bronić. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, jakby posłuchał, co jest w Radiu Szczecin, co by czuł, oglądając dziennik telewizyjny jak za Orbana - mówił Kowal. - Jakiej wy sprawie służycie? - zapytał na koniec polityk. Posłowie KO nagrodzili jego wystąpienie brawami, a posłowie PiS krzyczeli: "Judasz".

- Wstyd, panie Kowal, wstyd. Stanął pan po stronie tych, co są przeciwko Polsce. Wstydź się! - grzmiał wicemarszałek Ryszard Terlecki.

- Ja jestem zmuszony słuchać tych słów, ale mój klub nie musi chyba tego słuchać - wtrącił polityk PiS. Po tej wypowiedzi posłowie ugrupowania opuścili salę.

Całą wymianę zdań opisaliśmy w tekście poniżej:

Awantura w Sejmie. Kowal: Chcecie zapisać JP II do PiS. Terlecki: Wstydź się!