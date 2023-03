Posłowie chcą bronić dobrego imienia papieża. Scheuring-Wielgus: Jan Paweł II nie jest polską racją stanu

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który złożył jeden z projektów uchwały, powiedział, że mamy do czynienia z próbą niszczenia fundamentów naszego narodu. Jego zdaniem należy twardo przeciwstawić się działaniom, które chcą podważyć autorytet świętego Jana Pawła II. - Polski parlament powinien zająć głos, bo to jest atak na polską rację stanu, fundamenty funkcjonowania polskiego narodu, wspólnoty - mówił wicepremier.

Posłowie chcą bronić dobrego imienia Jana Pawła II. Są projekty uchwał

Drugi projekt w tej sprawie złożyło Polskie Stronnictwo Ludowe. Wicepremier Piotr Gliński powiedział, że posłowie będą się starali stworzyć jedną uchwałę. Wyraził nadzieję, że uda się dojść do porozumienia w komisji i stworzyć jeden tekst.

W projekcie PiS podkreśla się, że Sejm "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak - św. Jan Paweł II. Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 roku".

Drugi projekt mówi o tym, że "Sejm RP wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i obudzenie godności wśród narodów świata." a "Sejm RP uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata".

- Działalność [Jana Pawła II - red.] w wymiarze nie tylko religijnym, ale też patriotycznym i politycznym dla Polski i świata jest niekwestionowana. Każdego dnia trzeba przypominać, żeby kolejne pokolenia mogły to zrozumieć i zobaczyć - mówił podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Władysław Kosiniak-Kamysz. - Nawet ci, którzy chcą dzisiaj zmieniać nazwy ulic Jana Pawła II, muszą ten fakt docenić, że dzięki jego roli runęła żelazna kurtyna, że dzięki jego roli jesteśmy w Unii Europejskiej - mówił szef PSL.

Joanna Scheuring-Wielgus: Jan Paweł II nie jest polską racją stanu

W trakcie debaty komisji głos zabrała przewodnicząca komisji posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy mówiła, że nie chciała początkowo zabierać głosu w sprawie, ponieważ "te uchwały w ogóle nie powinny się znaleźć w Sejmie".

- Nie powinniśmy w ogóle na ten temat debatować, ponieważ Sejm nie jest od tego, aby oceniać, czy ktoś był winny, czy niewinny. Od tego są odpowiednie służby państwa - mówiła posłanka.

- Ale odnosząc się zupełnie na spokojnie [...] do tego, co pan Gliński powiedział, to chcę jasno powiedzieć: panie ministrze, Jan Paweł II nie jest polską racją stanu ani fundamentem państwa. Państwo polskie istniało na długo przed Janem Pawłem II i radziło sobie wtedy też bardzo dobrze - skwitowała wypowiedź ministra Glińskiego Joanna Scheuring-Wielgus.

Jak podnosiła polityczka "Sejm nie jest od bronienia dobrego imienia kogokolwiek - nawet jeśli ktoś jest kontrowersyjny czy nie". - Sejm jest od stanowienia prawa, a prawa nie stanowimy od siedmiu lat - dodała.

"Przyczyńmy się do dobra, ale przyczyńmy się do dobra osób, które zostały skrzywdzone"

- Powiedział pan, że mamy zupełnie nową sytuację, bo pojawiły się ataki - cytuję - "kłamliwe i agresywne" - kontynuowała posłanka swoją wypowiedź skierowaną do ministra Glińskiego, przytaczając, jak stwierdziła, "kilka faktów" z książek i filmów poświęconych ofiarom molestowań, których dopuścili się księża, a o których miał wiedzieć Karol Wojtyła.

Mówiąc o ostatnich publikacjach - filmie i książkach na temat Wojtyły - Scheuring-Wielgus przypomniała, że zawierają one fakty i zeznania ofiar duchownych.

- Przyczyńmy się do dobra, ale przyczyńmy się do dobra osób, które zostały skrzywdzone, dzieci, które były gwałcone, molestowane, które nie dostały zadośćuczynienia. Powinniśmy się pochylić nad osobami pokrzywdzonymi, a nie tymi, którzy zatykali uszy lub zasłaniali oczy. Sejm nie jest od tego - mówiła posłanka. - Czyńmy dobro, doprowadźmy do tego, aby przestępstwa seksualne się nie przedawniały. To jest straszne, że osoba, która była wykorzystywana seksualnie i ma odwagę o tym powiedzieć, nie może postawić swojego sprawcy przed sądem - podkreśliła i dodała: - Jeżeli mamy czynić dobro, to czyńmy je dla dobra tych, którzy są skrzywdzeni.