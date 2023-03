Delegacje PiS i PSL złożyły kwiaty pod Krzyżem Papieskim. "Prosimy o opamiętanie"

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości, w tym wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, złożyła kwiaty przed Krzyżem Papieskim na placu Piłsudskiego w Warszawie. To odpowiedź PiS w związku z emisją w TVN24 reportażu Marcina Gutowskiego z cyklu "Bielmo", gdzie przedstawiono dowody, które wskazują, iż w latach 1964-78 metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła tuszował pedofilię podległych mu duchownych.

Wicemarszałek Sejmu, którego cytuje wPolityce.pl przekazał, że "wrogowie Polski chcą po prostu uderzyć w to, co jest w Polsce bardzo ważne, czyli uderzyć w Kościół, uderzyć w świętość Jana Pawła II, uderzyć w świętość Prymasa Polski".

- Klub Parlamentarny, nasi przyjaciele, postanowiliśmy tu przyjechać, pokłonić się przed krzyżem, pomodlić się przed Krzyżem Papieskim, prosząc o opamiętanie tych, którzy niszcząc Kościół chcą zniszczyć Polskę. Na to nie pozwolimy - mówił Terlecki.

Wcześniej w tym samym miejscu kwiaty złożyła delegacja PSL wraz z liderem ugrupowania Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

"Dziś wraz z delegacją PSL złożyliśmy hołd polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Człowiekowi, bez którego nie byłoby dziś wolnej Polski i wolnego świata! Tym gestem sprzeciwiamy się uderzaniu w świętości Narodu Polskiego, w dobre imię Największego Polaka XX wieku" - napisał na Twitterze Piotr Zgorzelski.

- Przychodzimy oddać mu hołd i wyrazić wdzięczność za wolność, za niepodległość, za zniszczenie "żelaznej kurtyny", za obudzenie narodu, za obudzenie Europy i świata, za to wszystko, co dobre dokonał w swoim życiu, dla nas - mówił lider PSL.

Morawiecki: Atak na Jana Pawła II to próba wywołania cywilizacyjnej wojny

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym odnosi się do reportażu i broni Jana Pawła II.

- Staję dziś w obronie papieża Jana Pawła II. Zawdzięczamy mu jako naród bardzo wiele. Być może zawdzięczamy wszystko - mówi Morawiecki.

Podkreśla, że dowody na to, iż polski papież świadomie ignorował niegodziwości w Kościele "są żadne lub bardzo wątpliwe".

Szef rządu wskazuje, że "dziś wojna toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą". Jak mówi, pojawiają się bezwarunkowe żądania i groźby. - Zmiana nazw ulic i patronów szkół? Pozbawianie honorowego obywatelstwa? Burzenie pomników najznakomitszego z naszych rodaków i pogromcy totalitarnego komunizmu? Serio? - pyta retorycznie w nagraniu Mateusz Morawiecki.

Jan Paweł II i tuszowanie pedofilii. Gutowski: Kontaktują się z nami kolejne ofiary

Jak mówi premier, do nagonki na Jana Pawła II służą m.in. zeznania donosicieli lub funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa sprzed kilkudziesięciu lat. - Te ataki na papieża - Polaka, wpisują się w szerszy kontekst cywilizacyjny, ponieważ wywodzą się ze środowisk, które w miejsce tradycji, kultury i normalności chcą zaaplikować nam rewolucję wywracającą do góry nogami dotychczasowe życie większości społeczeństwa - podkreśla Mateusz Morawiecki.

- Dzisiaj, może nawet bardziej niż wczoraj, potrzebujemy świętego Jana Pawła II - mówi premier.

Na nagraniu zamieszczonym przez premiera jego wypowiedzi są przeplatane archiwalnymi wypowiedziami Jana Pawła II. Rozpoczynają je słowa papieża: "Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna! To jest nasze być i nasze mieć!".