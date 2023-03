Nowy prezydent Polski. Kto mógłby zająć miejsce Andrzeja Dudy? Trwają spekulacje

Wybory parlamentarne odbędą się wcześniej niż prezydenckie, ale pojawiają się przykładowi kandydaci, na stanowisko prezydenta. Eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki ujawnił cztery nazwiska polityków, którzy mogliby zastąpić Andrzeja Dudę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rafał Trzaskowski już powinien być prezydentem. Wybory nie były na uczciwych zasadach"

Kto zastąpi Andrzeja Dudę? Możliwi kandydaci na prezydenta

Beata Szydło, która pełniła funkcję premierki w latach 2015-2017, obecny premier Mateusz Morawiecki, marszałkini Sejmu Elżbieta Witek lub minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak - to nazwiska, które wymienia Czarnecki w rozmowie z "Super Expressem". Jak podkreśla, nie jest pewne, czy chcieliby startować w wyborach, ale są to znani politycy, którzy wydają się naturalnymi kandydatami na to stanowisko.

W czwartek szef klubu KO Borys Budka w Radiu Zet stwierdził, że Donald Tusk jest najlepszym kandydatem na premiera, a Rafał Trzaskowski będzie najlepszym kandydatem na prezydenta. Zdaniem Budki potrzebna jest osoba, która od pierwszego dnia będzie odbudowywać Polskę po ośmiu ostatnich latach.



Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Kluczową rolę odegrał Duda. Większość w TK rwała do obalenia Przyłębskiej

Beata Szydło faworytką w wyborach do Sejmu

Jak informował "Super Express", Beata Szydło miała być jedną z europosłów, którzy mieli zostać zaangażowani w kampanię wyborów do Sejmu i podciągnąć listę, ponieważ zrobiła najlepszy wynik w kraju podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego i prezes bardzo chciał, żeby wróciła do Polski. Dla niektórych europosłów transfer z Brukseli do Warszawy mógłby stać się okazją do zapewnienia sobie pewnego stanowiska na kolejne cztery lata.

Posłanka PiS o głosowaniu przeciwko projektowi Godek. "To był zły projekt"