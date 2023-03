Poseł PO zapowiada pozew wobec TVP: Wasze kłamstwa przekroczyły wszystkie skale

Szef państwowej komisji do spraw pedofili Błażej Kmieciak przekazał, że rządowe media - TVP Info i Radio Szczecin na przełomie roku doprowadziły do identyfikacji syna posłanki KO Magdaleny Filiks jako ofiary skazanego pedofila.

W związku z tym faktem po śmierci Mikołaja Filiksa 17 lutego br. sprawą zajęła się prokuratura.

Kiedy politycy opozycji zwrócili uwagę na nierzetelność rządowych mediów, w telewizji publicznej pojawiły się paski: "Politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka - ofiary pedofila" oraz "Mikołaj Filiks nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej".

TVP oskarżyło również posła Piotra Borysa o to, że to on ujawnił dane ofiar Krzysztofa F. w programie 30 stycznia. Przypomnijmy jednak, że to na stronie Radia Szczecin i TVP Info informacja ta pojawiła się dzień wcześniej, tj. 29 grudnia.

Poseł Piotr Borys zapowiada pozew TVP

"Nie uda wam się sfałszować rzeczywistości. Przyczyniliście się do śmierci dziecka. Tomasz Duklanowski 29.12.2022 ujawnił dane dzieci w TVP info i Radiu Szczecin, co skomentowałem 30.12.2022. Wasze kłamstwa przekroczyły wszystkie skale. Spotkamy się w sądzie" - zapowiedział na Twitterze Piotr Borys.

Co dokładnie opublikowano w rządowych mediach?

29 grudnia ubiegłego roku Tomasz Duklanowski, redaktor naczelny Radia Szczecin, opublikował tekst dot. współpracownika marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza - Krzysztofa F., który został skazany za pedofilię. Artykuł ten był "przypomnieniem", ponieważ nieprawomocny wyrok w sprawie zapadł w lipcu 2021 roku.

W swoim tekście Duklanowski ujawnił, że jego ofiarami były "dzieci znanej parlamentarzystki". Podał ich dokładny wiek. Jak wskazuje część mediów, de facto ujawnił on dane ofiar Krzysztofa F. i zapoczątkował falę hejtu, która dotknęła ofiary i ich bliskich. Równolegle z Radiem Szczecin tego "newsa" podało TVP Info.

Pożegnanie Mikołaja Filiksa odbyło się 7 marca. Na prośbę rodziny odbyło się bez udziału mediów.

