Awantura w Sejmie. "Zrobiliście rzecz ohydną". "To było niegodne, panie pośle"

Zobacz wideo Pasławska: Kościół jest zobowiązany opiekować się ludźmi, powinien się oczyścić

We wtorek wieczorem w Sejmie Borys Budka mówił o śmierci Mikołaja Filiksa. - Rano wysoka izba uczciła minutą ciszy śmierć młodego człowieka, śmierć niewinnej osoby, którą zabiły nienawiść, szczucie i to, co robiły media publiczne - powiedział. Wtedy z ław sejmowych rozległy się krzyki.

REKLAMA

- Szanowni państwo, nie wykorzystaliście tej chwili, żeby milczeć. Zrobiliście rzecz ohydną, zrobiliście rzecz niegodną, zrobiliście rzecz, która wykracza poza jakiekolwiek standardy. Wykorzystaliście media publiczne do szczucia, do ataku na biednego młodego człowieka. To nie mieści się w żadnych kanonach. To coś, koło czego żaden przyzwoity człowiek, żaden ojciec, żadna matka nie może przejść obojętnie - podkreślił polityk. - Ja też mam córkę, każdy z nas ma dziecko... - mówił, jednak czas na jego wypowiedź się skończył, a marszałkini Sejmu Elżbieta Witek wyłączyła mu mikrofon i nie pozwoliła dokończyć.

Kiedy Borys Budka mówił o śmierci Mikołaja Filiksa posłowie opozycji wstali.

Przypomnijmy, we wtorek pracownicy Telewizji Polskiej zaczęli oskarżać polityków Platformy Obywatelskiej o to, że są odpowiedzialni za śmierć syna swojej partyjnej koleżanki. Więcej o narracji TVP pisaliśmy w poniższym tekście:

TVP oskarża polityków PO o śmierć syna posłanki. "Nie ma granicy obrzydliwości"

Poseł PiS atakuje Budkę i zwraca uwagę na jego strój

Następnie głos zabrał Piotr Kaleta z PiS. - To, co stało się z tym biednym chłopcem, jest rzeczą niesamowitą. Żaden ojciec, żadna matka nigdy nie powinni doświadczyć takiego cierpienia, jakiego doświadczyła pani poseł Magdalena [Filiks - red.] - powiedział i odniósł się do stroju Borysa Budki.

- Ale też prawda jest taka, że nie jest godne to, że państwo [zwrócił się do opozycji - red.] robicie z tego zagrywkę polityczną. Człowiek, który przemawiał przede mną, powinien wiedzieć o jednej rzeczy, że w polskiej kulturze, jeżeli ktoś mówi szczerze o takich sprawach, o śmierci drugiego człowieka, to powinien godnie wyglądać. Pan [do Budki - red.] nawet o tym nie pomyślał, żeby wyglądać tak, jak należy to uczcić, z odpowiednim krawatem, na czarno, tak jak się czci osobę zmarłą. To było niegodne, panie pośle - stwierdził polityk z PiS. Wyjaśnimy, że tego dnia w Sejmie Borys Budka ubrany był w szarą marynarkę, białą koszulę i nie miał krawata.

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

RPD po śmierci Mikołaja Filiksa: Skrzywdzone dziecko jest naszą porażką

Wicemarszałek Terlecki wyłącza posłance mikrofon. "O, znalazł się Nitras"

Z kolei Paulina Hennig-Kloska podkreśliła, że "nawet tragedia nie powstrzymała prawej strony sali przed dalszymi kłamstwami i manipulacją". - Pisowscy nominaci zasiadający w telewizji publicznej nawet w taki dzień, jak dziś, nie potrafili powstrzymać się, by nie szerzyć kłamstwa i manipulacji. Telewizja publiczna w sposób skandaliczny zmanipulowała dzisiaj, powtarzając cały czas słowa... - mówiła posłanka Polski 2050, kiedy wicemarszałek Ryszard Terlecki wyłączył jej mikrofon.

- To nie jest wniosek formalny, proszę zejść z mównicy - powiedział, dodając: "O, znalazł się Nitras".

- Proszę mi włączyć mikrofon - wezwała Paulina Hennig-Kloska. - Zgłaszam wniosek o przerwę, by ktoś z telewizji publicznej przyszedł i przeprosił Szymona Hołownię za zmanipulowanie jego słów przez telewizję publiczną - podkreśliła.

***

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: