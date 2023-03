Projekt Kai Godek dot. aborcji w Sejmie. "Czy Polska musi iść drogą Putina?"

ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY

W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jego inicjatorką jest Kaja Godek.

- Polkom w bezpiecznej i legalnej aborcji powinno pomagać ich własne państwo. Ale tak długo, jak długo w Polsce rządzą prawicowi fanatycy, to my, kobiety, musimy sobie wzajemnie pomagać - powiedziała posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, dodając, że ten projekt jest "barbarzyński".

- Ten projekt jest zły, ten projekt jest niebezpieczny i jak najszybciej powinien zniknąć z Sejmu. To takie projekty sprawiły, że dzisiaj Polki jeżdżą po świecie, szukając pomocy. Bo w Polsce bardzo często tej pomocy na czas otrzymać nie mogą - podkreśliła Paulina Hennig-Kloska. - To właśnie Agnieszka z Częstochowy, Izabela z Pszczyny przypłaciły swoim życiem przez działalność takich osób jak Kaja Godek, fundamentalistów - dodała.

- Uwierzcie, że kobieta potrafi sama podejmować decyzje. A jeżeli wszyscy martwimy się i chcemy, żeby kobiety w Polsce czuły się bezpiecznie, to zastanówmy się, jak pomóc kobietom, które zmagają się z niepłodnością, które są ofiarami gwałtów, które mają dzieci z niepełnosprawnościami, które samotnie wychowują dzieci albo popadły w skrajną biedę - zaznaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska.

- Aborcja była, jest i będzie. (...) Co najmniej sto osób dziennie dokonuje aborcji dzięki pomocy organizacji pozarządowych. Kiedy skończy się wasza zła, okrutna, nieludzka władza aborcja w Polsce będzie legalna, bezpieczna, darmowa, dostępna, bez klauzuli sumienia - powiedziała Monika Rosa, trzymając w rękach kartkę z numerem Aborcji Bez Granic.

Aleksandra Gajewska zwróciła się bezpośrednio do Kai Godek, a jej projekt nazwała "nieludzkimi bredniami". - Chcę pani powiedzieć jasno: pani chore fantazje nie będą decydowały o prawach, wolnościach, zdrowiu i życiu kobiet. I powiem pani jeszcze jedno. To, że jest pani elementem całego systemu upokarzania ludzi nie ochroni pani przed odpowiedzialnością za wszystkie pani słowa i wszystkie pani czyny - zapowiedziała.

Głos zabrała również Kaja Godek. - Nie rozmawiamy o aborcji w sytuacjach ekstremalnych, tylko aborcji "na życzenie", (...) "bo ja sobie kiedyś zrobiłam, to teraz namówię jak najwięcej młodych dziewczyn" - stwierdziła i zwróciła się do posłanek Lewicy. - Tak, powinny iść panie do więzienia za promowanie telefonu śmierci, za informowanie w jaki sposób zabić człowieka. Tak, panie powinny pójść do więzienia. Trzeba by wam immunitety cofnąć - powiedziała.

Godek spięła się z jednym z posłów. - Zrzecze się pan immunitetu? Bo ja chciałabym pana pozwać. Powiedział pan, że jesteśmy finansowani z zagranicy - zaznaczyła.

Jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek zapowiadał, że jego partia nie poprze obywatelskiego projektu "Aborcja to Zabójstwo".