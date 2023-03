Radni KO prowadzą kontrolę w Operze Wrocławskiej. "Wynajem na imprezę za 1850 zł"

Bartosz Rybak, współpracownik ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zorganizował w lutym swoje urodziny w Operze Wrocławskiej. Rybak przekonywał w rozmowie z "Faktem", że koszty przyjęcia pokrył z prywatnych środków. Później dziennik ustalił, że fakturę za catering na kwotę ponad 20 tys. zł opłaciła lubelska fundacja "Instytut Europejski Pro Civium", z którą Rybak współpracuje.

REKLAMA

- W ramach naszych wewnętrznych rozliczeń poprosiłem fundację o dokonanie płatności za catering w Operze Wrocławskiej. Jest to zgodne z prawem - przyznał w kolejnej wypowiedzi dla "Faktu". - Nigdy nie obiecywałem władzom Fundacji jakiegokolwiek wsparcia przy ubieganiu się o dotacje publiczne. Warto zaznaczyć, że wg mojej wiedzy Fundacja nie korzysta z finansowania ze środków publicznych - podkreślił.

Opera. Asystent Czarnka zmienił zdanie. "Poprosiłem fundację o płatność"

Wynajem opery za mniej niż 2000 zł. Radni z KO prowadzą kontrolę

W zeszłym tygodniu Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zapowiedział pilną kontrolę w tej sprawie. We wtorek o swojej kontroli powiadomili także dolnośląscy radni Koalicji Obywatelskiej. "Przeprowadziliśmy wstępną rozmowę z dyrekcją placówki" - napisał na Twitterze były marszałek województwa dolnośląskiego i poseł Marek Łapiński. "Wiemy, że za wynajęcie przestrzeni w Operze na imprezę okolicznościową w dniu 17 lutego osoba fizyczna zapłaciła 1850 zł..." - dodał.

Serwis tvn24.pl porównał tę cenę z kosztami wynajmu oper w innych polskich miastach, które wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. I tak np. pierwsza godzina wynajmu w Operze Śląskiej kosztuje 5 tys. zł, a każda kolejna to dodatkowe 500 zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze 150 zł za każdą godzinę przygotowań przed imprezą plus koszty obsługi.

Najdroższy jest wynajem Opery Narodowej w Warszawie. Pierwsze cztery godziny kosztują 44 tys. zł, a każda dodatkowa - 3 tys. zł. "Koszty obsługi szacowane są na minimum 70 tysięcy złotych" - podał portal.

Więcej wiadomości z Polski na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Bartosz Rybak od 2021 roku jest pełnomocnikiem szefa MEiN ds. współpracy z organizacjami polonijnymi i organizacjami pozarządowymi. W jego 35. urodzinach udział mieli wziąć: minister Przemysław Czarnek, niemiecki kardynał Gerhard Muller i jego sekretarz, zastępca Komendanta Głównego PSP, rektorzy uczelni wyższych (m.in. Politechniki Wrocławskiej, Akademii Muzycznej, Collegium Humanum) oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Fakt": Kolega Czarnka świętował urodziny w Operze Wrocławskiej. Dyrektorka odwołana