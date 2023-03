W programie wyemitowanym na antenie Polsat News Maciej Wąsik odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wiceminister komentował proces sądowy ws. odesłania z Polski trzech obywateli Afganistanu. Każdy z nich domaga się 80 tysięcy złotych odszkodowania za postępowanie Straży Granicznej, która wywiozła ich do Puszczy Białowieskiej w początkowej fazie kryzysu na granicy. - Straż Graniczna stosuje działania, by osoby, które nielegalnie przekraczają polską granicę, wracały tam, gdzie ich pobyt jest legalny, czyli na Białoruś - komentował sprawę sam Wąsik.

Wiceszef MSWiA krytykuje stanowisko Ochojskiej dotyczące migrantów z Białorusi. "Mało jest takich osób, które w ten sposób wspierają politykę Putina i Łukaszenki"

Wiceminister podkreślił, że utrzymanie obecnego kształtu polityki migracyjnej rządu jest ważne w kontekście suwerenności Polski. - Nie pozwolimy sobie na to, żeby Alaksandr Łukaszenka nam dyktował, kto będzie przebywał w Polsce. Znamy prawo międzynarodowe i wiemy, że zobowiązuje ono do tego, żeby przyjmować uchodźców i robimy to. Udzielamy pomocy Ukraińcom. Natomiast osoby, które są na Białorusi to nie uchodźcy, tylko migranci - powiedział Wąsik.

Przerzucali paczki na białoruską stronę. Niemka ma zakaz wjazdu do Polski

Diametralnie odmienne stanowisko w sprawie imigrantów z Białorusi prezentuje Janina Ochojska. Europosłanka wielokrotnie krytykowała praktykę odsyłania przez polskie władze osób przekraczających granicę polsko-białoruską. Na Twitterze Ochojska zamieściła post z raportem Grupy Granica, z którego wynika, że w przygranicznych lasach wciąż znajdowane są ciała.

Maciej Wąsik wypowiedział się w Polsacie News na temat wspomnianego raportu oraz Janiny Ochojskiej. - Mało jest takich osób, które w ten sposób wspierają politykę Putina i Łukaszenki, jak robi to Janina Ochojska. Zdajemy sobie sprawę, że ten ruch migracyjny, który pojawił się prawie dwa lata temu, to element wojny hybrydowej wypowiedzianej nie tylko Polsce, ale UE. To scenariusz napisany w Moskwie i w Mińsku, a Janina Ochojska kapitalnie go realizuje. Robi to, mówiąc, że witamy migrantów, namawia ich de facto na bardzo trudną i niebezpieczną drogę. Ta droga nazywana jest drogą śmierci - stwierdził wiceminister. Dodał też, że pro-imigranckie organizacje pozarządowe "idą ramię w ramię z przemytnikami", co uznał za "działanie niezgodne z polskim interesem".

Trzy ciała przy granicy polsko-białoruskiej. Prokuratura prowadzi śledztwo

Wiceminister Wąsik o Janinie Ochojskiej: Łukaszenka powinien wysłać kwiaty

Nie po raz pierwszy dochodzi do konfliktu Macieja Wąsika i Janiny Ochojskiej w związku z kwestią migracji. W 2021 roku Wąsik stwierdził, że wypowiedzi Ochojskiej to "granie na nutach Alaksandra Łukaszenki", a prezydent Białorusi "niezwykle się cieszy i powinien wysłać Ochojskiej kwiaty", o czym pisaliśmy w jednym z naszych artykułów.

Była to reakcja na krytykę działań Straży Granicznej sformułowaną przez Ochojską. - Mam nadzieję, że kiedyś ludzie ze Straży Granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II WŚ. Wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów - stwierdziła wówczas Ochojska.