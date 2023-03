Burza w TVP Info. Poseł Trela wyszedł ze studia. "Rozpoczęła się nagonka i szczucie"

Tematem poniedziałkowego odcinka "Minęła 8" w TVP Info były doniesienia tabloidu "The Sun", który dotarł do dokumentów FSB dotyczących wojny w Ukrainie. Gdy prowadzący program Bartłomiej Graczak poprosił o komentarz Tomasza Trelę z Lewicy, poseł odniósł się do śmierci nastoletniego syna posłanki PO Magdaleny Filiks.

Nie żyje syn posłanki PO Magdaleny Filiks. Prokuratura zajmuje się sprawą

- Nie żyje młody chłopiec, dlatego że pana koledzy w tej telewizji i w publicznym Radiu Szczecin zaszczuli go. Dlatego, że robicie politykę. I nie ma pan nawet na tyle przyzwoitości, żeby powiedzieć, że to było złe - mówił Trela, podczas gdy prowadzący wchodził mu w słowo. - Wy to wykorzystaliście, bo chcieliście uderzyć w opozycję. Czy pan się od tego odetnie? - powtarzał poseł.

Bartłomiej Graczak i obecna w studiu wiceszefowa MRiT Olga Semeniuk-Patkowska stwierdzili, że to opozycja wykorzystuje śmierć chłopca do celów politycznych.

Na zarzuty Treli gospodarz odpowiedział cytatem z Donalda Tuska: "Wolałbym się nie urodzić, niż na grobach zmarłych budować karierę polityczną". - Te słowa dedykuję panu - zwrócił się do posła Treli.

Tomasz Trela w TVP Info: Najpierw zabiliście Adamowicza, teraz nie żyje dziecko

Później poseł Tomasz Trela ponownie odniósł się do śmierci syna posłanki PO. Widzowie mogli usłyszeć zniecierpliwione westchnienie jednej z polityczek. Graczak i Trela znów zaczęli się przekrzykiwać, a z ust tego drugiego padły mocne słowa:

- Rozpoczęła się nagonka i szczucie na posłankę. Najpierw zabiliście Adamowicza, teraz nie żyje dziecko. Nie będę brał udziału w programie, który nie odcina się od tragedii - krzyczał poseł Lewicy, po czym wyszedł ze studia.

- Do widzenia panie pośle. Przyszedł pan tu atakować dziennikarzy i oskarżać nas, że zabiliśmy Pawła Adamowicza. Jest pan niepoważny. Gratuluję panu tego teatrzyku - odpowiedział Graczak.



Cały odcinek można obejrzeć pod TYM linkiem.

Zobacz wideo Były członek KRRiT: Prezydent Adamowicz nie był pierwszym atakowanym przez TVP w taki łajdacki sposób

Poseł Artur Łącki w TVP Info: Niech pan spyta swoich kolegów, pseudodziennikarzy

Do śmierci Pawła Adamowicza w kontekście tragedii posłanki Filiks w TVP Info nawiązał nie tylko Tomasz Trela. - Najpierw był pan prezydent Adamowicz, a teraz jest młody, 15-letni chłopiec - powiedział poseł KO Artur Łącki w niedzielnym programie "Minęła 20".

- Niech pan się spyta swoich kolegów, tych pseudodziennikarzy, tych kreatur, które upubliczniły dane tego chłopca, czy oni chcą następnych tragedii? Czy dopiero wtedy przyjdzie opamiętanie? Czy dopiero wtedy zrozumiecie, że Polacy nie chcą takiej polityki, że Polacy nie chcą, aby ginęły ich niewinne dzieci? Czy dopiero [wtedy - red.] oni to zrozumieją? - zapytał prowadzącego, Adriana Klarenbacha.

Fragment programu można obejrzeć poniżej:

Pod koniec grudnia na portalu należącym do Radia Szczecin ukazał się artykuł dotyczący skazania za pedofilię osoby związanej z Platformą Obywatelską. W materiale miały znaleźć się dane, które według części mediów ułatwiały zidentyfikowanie jednej z ofiar. Więcej w tym artykule:

Radio Szczecin ułatwiło identyfikację ofiary pedofila? Prezes komentuje