Jacek Sasin w Urzędowie: Polacy będą mogli być bogatsi. Na Zachodzie są w szoku, że się tak rozwijamy

Jacek Sasin podczas spotkania z mieszkańcami Urzędowa (województwo lubelskie) przekonywał, że "sojusznikom z Unii Europejskiej nie podoba się to, że budujemy bezpieczeństwo energetyczne".

Jacek Sasin: Chodzi o to, żeby nam to uniemożliwić, żeby to zastopować

- Słyszymy głosy w Niemczech, że w Polsce nie powinna powstawać energetyka jądrowa. Słyszymy głosy, że Niemcy będą blokować te inwestycje na forum europejskim, przez przepisy, przeszkody, które będą mnożyć w Brukseli. Nawet, jak mamy pieniądze, to się okazuje, że ktoś będzie nam mówił, czy my możemy sobie zbudować elektrownię. Sytuacja jest prosta. Niemcy się przyzwyczaiły, że Polska jest biednym krajem, że mają za wschodnią granicą kraj biedny, który jest tylko rynkiem zbytu dla ich towarów - mówił wicepremier i minister aktywów państwowych.

Sasin przekonywał, że polska gospodarka może być "jeszcze bardziej atrakcyjna i konkurencyjna". - Jak będzie miała tani prąd, tanią energię, to będzie mogła lepiej konkurować z gospodarkami innych krajów europejskich. Polacy będą mogli być bogatsi. Będą mogli szybko dogonić poziom życia w największych krajach Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby nam to uniemożliwić, żeby to zastopować, żeby to nie działo się tak szybko - powiedział. Jak dodał, "chcemy dożyć tego momentu, kiedy Polacy będą zarabiali tyle, ile zarabiają Francuzi czy Niemcy"

- Nie mam wątpliwości, że to jest szok tam, na Zachodzie, że się tak szybko rozwijamy - powiedział. - Kilka dni temu jeden z deputowanych do brytyjskiego parlamentu - akurat Wielka Brytania to już nie Unia Europejska - charakteryzując kryzys w Wielkiej Brytanii, mówił, że angielskie rodziny biednieją. Powiedział "już niedługo przeciętna angielska rodzina będzie uboższa niż przeciętna rodzina polska" - dodał Sasin.