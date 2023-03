Duda o rosyjskiej propagandzie w Afryce: Ci ludzie nie znają Rosji od takiej strony, od jakiej my znamy

- Trzeba mówić i pokazywać, że ruski mir to nie jest żadne dobro, tylko nieszczęście, zniewolenie - mówił Andrzej Duda podczas konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych. To właśnie do krajów rozwijających się Rosja wysyła pomoc humanitarną, by promować swój pozytywny wizerunek i szerzyć propagandę.

4 Fot. Kancelaria Prezydenta / Twitter Otwórz galerię Na Gazeta.pl