List Jarosława Kaczyńskiego został odczytany podczas kongresu OdNowa w sobotę 4 marca przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że kongres przypada na szczególny czas, co ma związek z wojną w Ukrainie i zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Jarosław Kaczyński: Tylko Zjednoczona Prawica jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie"

W liście cytowanym przez RMF FM z depeszy PAP wynika, że jesienią Polki i Polacy zadecydują "o przyszłości naszej ojczyzny". Jarosław Kaczyński nazwał rządy PiS, które zaczęły się w 2015 roku, "wielkim dziełem naprawy i wzmocnienia Rzeczypospolitej". Według niego stawką wyborów parlamentarnych jest utrzymanie obecnej "linii w polityce zagranicznej".

"Tylko obóz Zjednoczonej Prawicy jest w stanie w tych trudnych czasach zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Tylko my jesteśmy gwarancją, że polska armia będzie stawała się coraz silniejsza, a polska polityka zagraniczna będzie jednoznacznie i z pełną determinacją wspierać na arenie międzynarodowej sprawę ukraińską, a szerzej - sprawę zwycięstwa wolności nad despotyzmem" - napisał Jarosław Kaczyński w liście. Warto podkreślić, że polska opozycja stoi po stronie Ukrainy i zgadzała się z działaniami PiS mającymi na celu pomóc Ukraińcom.

Jarosław Kaczyński uznał też, podsumowując rządy Zjednoczonej Prawicy, że Polska "idzie zdecydowanie we właściwym kierunku", a PiS wprowadził "wiele dobrych zmian". Jako przykład podał wyjście "w miarę obronną ręką" z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa.

Dalej przyznał jednak, że politycy rządu "muszą też uderzyć się w piersi". "Nie ustrzegliśmy się błędów i niedociągnięć, a różne rzeczy można było zrobić szybciej i lepiej. Ale błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Najważniejsze jest jednak to, by się na nich uczyć i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. My to czynimy i prowadzimy w obozie Zjednoczonej Prawicy intensywne prace nad wspólnym programem" - oświadczył prezes PiS.

Stowarzyszenie OdNowa - kto je założył?

Stowarzyszenie OdNowa zostało założone w 2021 roku przez polityków związanych w przeszłości z Porozumieniem Jarosława Gowina, a dokładniej przez Marcina Ociepę, Annę Dąbrowską-Banaszek, Grzegorza Piechowiaka, Wojciecha Murdzka i Andrzeja Guta-Mostowego. Niedługo później Jarosław Kaczyński poinformował o umowie politycznej zawartej między PiS a OdNową, która dotyczyła współpracy we wspólnym klubie parlamentarnym.

