Senator Bury nie wystartuje w wyborach parlamentarnych. Wspomniał o rozstaniu z żoną

O rezygnacji ze startu w wyborach Jacek Bury poinformował w wywiadzie dla "Dziennika Wschodniego". Później zamieścił wpis na Twitterze. "Od 2 lat współpracuję z Szymonem Hołownią i dalej będę to robił na rzecz lepszej Polski. Nic w tej sprawie się nie zmienia. Zdecydowałem się wycofać ze startu w wyborach parlamentarnych ze względów osobistych i dla dobra moich dzieci" - napisał polityk z Lublina.

Jacek Bury nie będzie kandydował. "Próba dyskredytacji mnie przez moją żonę"

Nieco więcej szczegółów Bury przekazał we wspomnianym wywiadzie. - Jestem osobą odpowiedzialną, także za swoją rodzinę. Kierując się troską o swoich bliskich, podjąłem decyzję, że nie będę startował w najbliższych wyborach parlamentarnych i ograniczę swoją działalność publiczną. Decyzja ta jest rezultatem zaplanowanej i od ponad roku realizowanej próby dyskredytacji mnie przez moją żonę, z którą się rozstaję - powiedział. - Są to kwestie prywatne, których nie chcę zbyt mocno nagłaśniać, ale otaczająca nas rzeczywistość pokazuje, że sprawy tego typu mają to do siebie, że w walce o finanse, czy o lepszą pozycję negocjacyjną, niejednokrotnie stosowane są nieczyste zagrania, szantaż i narzędzia o destrukcyjnym oddziaływaniu dla obu stron, ale też dla rodziny. W przypadku osób publicznych często wykorzystywane są do tego typu rozgrywek media, a ja nie chcę ponosić aż tak dużych kosztów dla moich bliskich. Dlatego chciałbym, aby uszanowano moją decyzję o wycofaniu się ze startu w wyborach - dodał.

Pakt Senacki 2023. Jest porozumienie partii opozycyjnych

Polityk podkreślił, że nie rezygnuje z polityki. - Jak już powiedziałem, nie wycofuję się i do końca kadencji będę normalnie pracował. Dotyczy to także paktu senackiego. Szymon Hołownia powierzył mi misję ułożenia list senackich z innymi partiami i jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Wiem, że Szymon i cała Polska 2050 poradziłaby sobie beze mnie, aczkolwiek chcę w tym uczestniczyć, bo do tej pracy się zobowiązałem. Ale to nie oznacza, że muszę kandydować - powiedział.

Jacek Bury dołączył do Polski 2050 Szymona Hołowni w styczniu 2021 roku. Wcześniej należał do klubu Koalicji Obywatelskiej. W wyborach do Senatu w 2019 roku startował z poparciem KO, Koalicji Polskiej i Lewicy. W latach 2015-2019 był członkiem Nowoczesnej Ryszarda Petru.

Bury jeszcze w tym tygodniu ogłaszał razem z przedstawicielami PO, Lewicy, PSL i Ruchu Tak! Dla Polski zawarcie paktu senackiego.