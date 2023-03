Minister Wójcik zaśpiewał dla Donalda Tuska. Niedługo zagra koncert

Minister w KPRM, wiceprezes Solidarnej Polski gościł w czwartek w programie "Tłit" w Wirtualnej Polsce.

Obiecałem ludziom, z którymi na co dzień współpracuję, że przyjdzie taki moment, kiedy nagram płytę Krawczyka. Niedługo będzie druga rocznica śmierci Krzysztofa Krawczyka. [...] Wchodzę do studia i nagrywam

- mówił Michał Wójcik, który zapewnił, że do kwietnia zdąży przygotować swój materiał.

Prowadzący program poprosił gościa o to, by zaśpiewał i w ten sposób zachęcił widzów do udziału w swoim koncercie, który odbędzie się w najbliższą sobotę w Lędzinach. Patryk Michalski zaproponował "Parostatek", jednak minister postanowił porzucić na chwilę Krzysztofa Krawczyka na rzecz Zbigniewa Wodeckiego.

Wielka postać polskiej sceny. I nie mówię tu o kontekście politycznym w żadnym razie. To jest zupełnie inna sfera. Ale chciałbym zadedykować ją Donaldowi Tuskowi

- i zaczął śpiewać utwór "Opowiadaj". Przypomnijmy wersy: "Opowiadaj/ Nikt nie opowiada tak, jak ty/ Choć bajeczki te na pamięć znam/ Jakże wszystko to cudownie brzmi".

Na uwagę prowadzącego, że Michał Wójcik ma alternatywę wobec kariery politycznej, wiceprezes SP zapewnił, że "Solidarna Polska ma się bardzo dobrze i wszystko wskazuje na to, że wygra nadchodzące wybory".

