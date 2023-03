Rzecznik generalny TSUE: Mechanizm decydowania przez KRS o przyszłości sędziów wzbudza wątpliwości

"Rzecznik generalny Athanasios Rantos ma wątpliwości co do tego, by mechanizm wyrażania przez KRS zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez polskich sędziów po osiągnięciu wieku przejścia w stan spoczynku dawał wystarczające gwarancje niezależności" - przekazał w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE. Jak dodano, "decyzja o wyrażeniu lub odmowie zgody na ewentualne dalsze zajmowanie stanowiska sędziego nie może opierać się na zbyt niejasnych i trudnych do zweryfikowania kryteriach".

