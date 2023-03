Konflikt w TK. Sędziowie podjęli uchwałę ws. prezesa. Nieoficjalnie: Nie było kworum, więc jest nieważna

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło w środę uchwałę, w której stwierdzono, że nie ma podstaw do wyboru kandydatów na nowego prezesa Trybunału.

Jak przekazało biuro prasowe TK, uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów, w obecności dwóch trzecich sędziów Trybunału.

Środowe zgromadzenie zostało zwołane w związku z pismem sześciu sędziów z 28 lutego. Było to już drugie pismo tych sędziów, pierwsze skierowali do Julii Przyłębskiej i prezydenta Andrzeja Dudy w styczniu tego roku.

Niektórzy prawnicy, w tym byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, twierdzą, że kadencja prezes upłynęła 20 grudnia 2022 roku. Julia Przyłębska przekonuje jednak, że pełniona przez nią funkcja prezesa Trybunału Konstytucyjnego wygasa z końcem jej kadencji sędziego Trybunału, czyli w grudniu 2024 r.

Nieoficjalnie: uchwała zapadła bez wymaganego kworum

- Kiedy pojawiło się wtorkowe pismo sześciu sędziów, którzy twierdzą, że kadencja Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa TK uległa zakończeniu, ona się potężnie zdenerwowała - mówiła w rozmowie z Onetem osoba blisko związana z Trybunałem Konstytucyjnym.

Informator portalu wskazuje, że "choć pozornie podczas tego środowego zgromadzenia było kworum 10 sędziów, to jednak dwie osoby odmówiły wzięcia udziału w głosowaniu, a więc nie było kworum w momencie podejmowania decyzji".

Odmówić mieli sędziowie Bogdan Święczkowski i Piotr Pszczółkowski. Według rozmówcy Onetu tym samym "uchwała nie jest legalna".

Sędziowie TK podjęli uchwałę. Chodzi o konflikt wokół kadencji prezesa

Pięciu sędziów TK w ogóle odmówiło udziału w zgromadzeniu, uważając, że Przyłębska nie jest osobą uprawnioną do jego zwołania.

- Pointa jest taka, że pani Przyłębska nie ma i mieć nie będzie 11 głosów, żeby zebrać pełny skład do rozpoznania skargi prezydenta dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma odblokować rzekomo środki z KPO. To zaś oznacza, że wniosek prezydenta pozostać może bez rozpoznania, a pieniądze z KPO utkwią w próżni i nigdy do Polski nie trafią. Jedynym rozwiązaniem jest zwołanie Zgromadzenia Sędziów TK, które wskaże kandydatów na legalnego prezesa - komentuje informator portalu.

