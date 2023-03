Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie podjęli uchwałę w sprawie prezesa

Jak czytamy w PAP, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało zwołane przez prezeskę Julię Przyłębską.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Sędziowie podjęli uchwałę

"Przedmiotem posiedzenia było pismo sześciu sędziów TK z dnia 28 lutego br. w którym zwrócono się po raz kolejny o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała PAP Aleksandra Wójcik, rzeczniczka TK.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym trwa od wielu tygodni. Na początku stycznia grupa sześciu sędziów TK złożyła wniosek dotyczący wyboru nowego prezesa TK. Sędziowie, powołując się na ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, stwierdzili, że kadencja Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa dobiegła końca.

Pismo do sędzi Przyłębskiej podpisali: Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bohdan Święczkowski.

Przyłębska stwierdziła, że wniosek sędziów nie ma oparcia w prawie i jest bezprzedmiotowy. Według Przyłębskiej jej kandydatura 20 grudnia 2016 roku została wyłoniona przez Zgromadzenie Ogólne TK i przedstawiona prezydentowi na podstawie ustawy z 13 grudnia 2016 roku. "Prezydent RP powołał mnie 21 grudnia 2016 r. na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy wprowadzające nie regulowały instytucji kadencji Prezesa TK, a była to wówczas jedyna obowiązująca ustawa uchwalona w celu realizacji dyspozycji art. 197 Konstytucji" - stwierdziła Przyłębska.

Reakcja Przyłebskiej na ponaglenia prezydenta ws. ustawy o SN

28 lutego sześciu sędziów ponownie złożyło pismo ws. zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.

"Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK po zapoznaniu się z pismem sędziów TK z 28 lutego br. zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym bezwzględną większością głosów, w obecności 2/3 ogólnej liczby sędziów TK podjęło uchwałę, w której odnosząc się do pisma sędziów TK, stwierdzono brak podstaw prawnych i faktycznych zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK w trybie art. 11 ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed TK, w celu wyboru kandydatów na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - przekazała w środę PAP Aleksandra Wójcik.

Sześciu sędziów TK nie uznaje Przyłębskiej. Chcą wyboru nowego prezesa

Andrzej Duda: Niech Trybunał się odkłóci i weźmie się do roboty

W ostatnim czasie do konfliktu w TK odniósł się Andrzej Duda. Prezydent mówił o tym w kontekście nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą wcześniej skierował do TK. Między innymi od przyjęcia tych przepisów ma według rządzących zależeć przyznanie Polsce środków z KPO.

- Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro TK jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy - mówił w TVN24 Duda.

