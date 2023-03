Kontrolę poselską wywołało przyznanie przez Narodowy Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 55 mln dotacji w ramach programu "Szybka ścieżka - cyfrowe innowacje" firmie 26-letniego Kacpra W. z Gdańska. W toku postępowania Michał Szczerba i Dariusz Joński odkryli, że młody mężczyzna nie był jedyny beneficjentem. Piotr M. - właściciel białostockiej spółki, która w ostatnich dwóch latach wykazywała straty - otrzymał aż 123 mln zł na projekt dotyczący "cyberbezpieczeństwa podmorskiego".

Afera w NCBiR. Miliony dla znajomych

Kluczem jest Krzysztof Bednarek. Od stycznia kieruje NCBR Investment Fund ASI S.A, która działa w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zdaniem posłów do objęcia stanowiska prezesa przygotowywał się od października, pozbywając się udziałów w swoich spółkach. Chciał ukryć "obciążenia", ale - zdaniem polityków - bezskutecznie. Szczerba i Joński ustalili, że Krzysztof Bednarek "miał działalność, której udziały sprzedał temu, który złożył wniosek na 123 mln zł", czyli Piotrowi M.

Posłowie wspomnieli też o jego drugiej wspólniczce, Annie O. - Jest wspólniczką, razem z żoną Krzysztofa Bednarka, w czterech podmiotach. Bednarek wychodzi z tych podmiotów z końcem października (...), przekazuje udziały albo prezesurę swojej żonie. Obie panie pozostają zatem wspólniczkami, a Anna O. jest siostrą 26-latka, Kacpra W., na którego konto miało wpłynąć 55 mln zł. Tak się domyka system - relacjonowali.

Powiązania NCBiR z Partią Republikańską Adama Bielana

Posłowie przekonywali również, że osoby zaangażowane w sprawę dotacji są powiązane z Partią Republikańską Adama Bielana. Poza tym, że 26-letni Kacper W. założył wirtualnie firmę w jego byłej siedzibie, to dodatkowo negocjował stanowisko wiceministra funduszy, nadzorującego NCBiR dla Jacka Żalka.

- NCBiR został potraktowany jako łup. Jacek Żalek został wiceministrem ds. funduszy i dostał nadzór nad dwiema instytucjami, które dysponują gigantycznymi środkami. W NCBiR było ułożenie konkursu pod dwie konkretne firmy, które otrzymały słabe oceny, ale za pięć dwunasta przedłużono termin składania projektów, dzięki czemu ten słynny 26-latek złożył wniosek później - ujawnił poseł Michał Szczerba.

- Nie był jedyny, ale był jednym z niewielu, którzy otrzymali dotację. Był jedynym, który otrzymał największą dotację spośród, tych, którzy złożyli wniosek po wyznaczonej godzinie. Zwiększono środki, by skorzystały dwa podmioty, w tym jeden z Białegostoku, z którego jest Jacek Żalek. Prezesem firmy, która otrzymała 123 mln, jest jego kolega z podstawówki - mówił w poniedziałek (27 lutego) w programie "Tłit" poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

55 mln zł z NCBiR dla 26-latka. Kim jest Kacper Wiśniewski?

Posłowie zablokowali wypłatę dotacji. Sprawa trafi do prokuratury

Posłowie zapowiedzieli, że "zablokowali wypłatę" obu dotacji - 55 mln zł i 123 mln zł. A informacje, które zebrali, mają trafić do prokuratury. To nie jest koniec. - Dzisiaj również składamy i to mamy już ustalone, za pośrednictwem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wniosek o natychmiastową kontrolę OLAF-u, czyli europejskiej agencji antykorupcyjnej, która tego typu defraudacjami, tego typu konfliktami interesów zajmuje się we wszystkich krajach Unii Europejskiej - przekazał 23 lutego Michał Szczerba.

NCBiR wydało prawie 800 mln zł. Banaś zapowiedział kontrolę