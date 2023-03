Szymon Hołownia (Polska 2050) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) na konferencji prasowej przedstawili Wspólną Listę Spraw, czyli - jak twierdzą - nie program jednego ugrupowania, lecz "plan dla przyszłego rządu". Jako wyzwania 100 dni rządu Hołownia określił odpolitycznienie państwa: jego instytucji, spółek i urzędów, zwrócenie głosu Polakom w najważniejszych sprawach oraz zapewnienie godnych płac w oświacie, ochronie zdrowia, służbie publicznej.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz proponują referendum ws. aborcji.

- Doprowadzimy do tego, że w przyszłym Sejmie zostanie jak najszybciej przywrócony stan prawny w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, taki jak był przed skandalicznym rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego [22 października 2020 r. TK orzekł, że aborcja w przypadku uszkodzenia lub wad płodu jest niezgodna z konstytucją - red.]. Następnym krokiem powinno być jak najszybsze, dobrze przygotowane referendum w tej sprawie tak ważnej, tak dojmującej dla wielu z nas, w szczególności kobiet - mówił na konferencji prasowej Szymon Hołownia.

- Nie może być tak, że decyzje w tej sprawie będą podejmowali w dalszym ciągu politycy albo biskupi. Tę sprawę powinni rozstrzygnąć Polacy - Polki i Polacy - w referendum. Chcemy zwrócić głos polskiemu społeczeństwu - dodał.

FEDERA przeprasza za błąd w wieku zgwałconej, której odmówiono aborcji

Wtórował mu Władysław Kosiniak-Kamysz. - Szymon Hołownia przedstawił to, co trzeba zrobić jak najszybciej - posłuchać Polaków, posłuchać Polek. Oddać głos Polkom. Przywrócić uczciwość i przyzwoitość. Dać szansę na postępowanie zgodnie z własnymi zasadami - mówił.

Referendum ws. aborcji. "Może niech od razu Episkopat zdecyduje" [KOMENTARZE]

Propozycja Hołowni i Kosiniaka-Kamysza w sprawie referendum dot. aborcji wywołała spore poruszenie wśród polityków w mediach społecznościowych.

"Powszechne referendum ws. aborcji priorytetem PSL i Polski2050. Bo przecież niektórym przez myśl nie przejdzie, że kobiety powinny same decydować o sobie" - napisała Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Referendum ws praw kobiet? Serio Panowie? Może niech od razu Episkopat zdecyduje" - skomentował z kolei Paweł Olszewski z PO.

"Panowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia takim pomysłem szybko pozbawiają się potencjalnych wyborczyń" - stwierdziła Barbara Nowacka (KO).

"OGŁASZAM REFERENDUM! Kochani czy Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz powinni mieć prawo do decydowania o swoich ciałach?" - skomentował Adam Kościelak z partii Razem.

"Kosiniak&Hołownia mówią o 'liście spraw'. Na liście aborcja. Nowe PSL i Polska 2050 chcą w tej sprawie referendum. Co zrobi szef PSL, jeżeli Polki i Polacy zechcą całkowitej liberalizacji? Ostatnio deklarował, że nie usunąłby ciąży u zgwałconej 14-latki, bo mu sumienie nie pozwala..." - napisała posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic.

Przypomnijmy, chodzi o sprawę młodej kobiety z niepełnosprawnością, która została zgwałcona, jednak podlaskie szpitale miały odmówić jej aborcji i to mimo tego, że jej opiekunka zadbała o dokumenty, z których wynikało, że ciąża była wynikiem przestępstwa. Wówczas lekarze mieli zasłaniać się klauzulą sumienia. Pomoc znalazła dopiero w warszawskiej placówce dzięki działaniom Fundacji Federa.

O odmowę aborcji w tym przypadku pytany był pod koniec stycznia Władysław Kosiniak-Kamysz. W "Rozmowie Piaseckiego" stwierdził, że jeśli byłoby zagrożenie zdrowia pacjentki, lekarz ma obowiązek ratować życia i jest to poza klauzulą sumienia. - Ale czym innym jest obowiązek państwa, bo to państwo za to odpowiada. [...] Tutaj zawodzi system, zawodzi minister zdrowia, bo on powinien zaopiekować się, zapewnić tę pacjentkę 'proszę się czuć bezpiecznie, jeżeli tu nie ma [możliwości wykonania zabiegu - przyp. red.], to przewozimy panią do szpitala i tam już czeka na panią lekarz, który wyraża na to zgodę' - mówił lider PSL. Na pytanie o to, czy sam dokonałby aborcji, uznał, że zastosowałby klauzulę sumienia.

14-latce odmówiono aborcji. Lider PSL: Zastosowałbym klauzulę sumienia