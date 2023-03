"Młodzież Plus", czyli kolejne miliony dla organizacji związanych z Prawem i Sprawiedliwością

Szczegóły przyznawania dotacji w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy opisuje Wirtualna Polska, która przypomina, że od 2017 r. Narodowy Instytut Wolności przyznaje dotacje głównie organizacjom prawicowym i katolickim oraz tym powiązanych z politykami obozu rządzącego. Pieniądze wpłynęły na konta m.in. Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Roberta Bąkiewicza i organizacji powiązanej z byłym wiceszefem Ordo Iuris, Tymoteuszem Zychem.

"Młodzież Plus", czyli jak PiS zasila pieniędzmi swoich ludzi

Ten sam Narodowy Instytut Wolności jest operatorem powołanego w lipcu 2022 r Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy. Dwuletni budżet podzielono tak, że w ubiegłym roku do wypłaty było 10 mln zł, a w tym - 20 mln zł. Przedstawiciele rządu podkreślają, że "celem Funduszu Młodzieżowego ma być zwiększenie zaangażowania młodych ludzi i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życiu publicznym".

Pierwszy nabór wniosków zakończył się 13 września 2022 r. Wpłynęły 342 oferty, spośród których najwyżej oceniono organizacje powiązane z Prawem i Sprawiedliwością - podkreśla WP. Przykład? Stowarzyszenie "Projekt Poznań" związane z politykami partii rządzącej, w którym zasiadają radni tej partii oraz m.in. siostra Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Przewodniczącą zarządu jest Natalia Janikowska, która jest również jedną z ekspertek oceniających wnioski w ramach tego programu.

"Projekt Poznań" dostał 1,17 mln zł. Taką samą kwotę otrzymała Fundacja Our Future Foundation z Gdyni. Nieco mniej, bo 1,16 mln zł dostała Fundacja Inicjatyw Społecznych Sapere Aude z Wrocławia. Jej prezes to Szymon Morga, ekspert w biurze wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego z PiS. Fundacja współorganizuje Forum "Wspólnie dla Przyszłości" - największym w Polsce zjeździe konserwatywnych organizacji młodzieżowych - podkreśla WP.

Ekspertami fundacji są także politycy PiS z Głogowa: Radosław Pobol, prezes państwowej spółki Tauron Dystrybucja i prezydent miasta, były poseł Jan Zubowski. Na pytanie o przeznaczenie środków z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy fundacja nie odpisała.

Prawie 700 tys. zł z Funduszu Młodzieżowego dostała także fundacja New Europe Foundation, związana z Partią Republikańską Adama Bielana. Ta sama, która mimo negatywnej opinii, dostała prawie 600 tys. zł. na zakup nieruchomości w ramach programu "Willa plus". Na czele zarządu New Europe Foundation stoi Robert Kłosowski. Jego nazwisko pojawiło się wśród kandydatów partii na prezydenta Gliwic w wyborach samorządowych w 2024 r.

"Młodzież Plus", czyli jak eksperci PiS decydują o dotacjach

Portal wymienia, że dotacje z Funduszu Młodzieżowego dostały również m.in: ochotnicze straże pożarne, parafia katolicka w Radomsku, lokalne oddziały Związku Harcerstwa Polskiego i koła gospodyń wiejskich.

Narodowy Instytut Wolności przekazał WP listę ekspertek i ekspertów oceniających oferty organizacji. Połowa z 38 osób jest mniej lub bardziej związana z Prawem i Sprawiedliwością - wnioskuje portal. Wśród nich była wspomniana już Natalia Janikowska, szefowa stowarzyszenia "Projekt Poznań" oraz Karol Szymura, 27-letni radny PiS z Rybnika, sekretarz okręgu tej partii, dyrektor biura poselskiego byłego wiceministra zdrowia Bolesława Piechy i wiceprezes fundacji Instytut Inicjatyw Lokalnych im. Waleriana Pańki. Ta fundacja dostała z Funduszu "zaledwie" 175 tys. zł.

