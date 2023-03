Włodzimierz Karpiński aresztowany na trzy miesiące. Rafał Trzaskowski zareagował

Zobacz wideo Wiceminister klimatu i środowiska a rozwiązania proekologiczne. Ozdoba: To jest baju, baju dla frajerów często

- Sąd w pełni zaakceptował wniosek prokuratora o tymczasowe aresztowanie, podzielił wszystkie nasze argumenty i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 90 dni - przekazał, cytowany przez PAP, naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach prok. Tomasz Tadla.

Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski. "W Polsce, w którą wierzę i o którą będę walczył obowiązuje zasada domniemania niewinności. W Polsce PiS obowiązuje zasada domniemania winy. Włodzimierz Karpiński został zawieszony w pełnieniu obowiązków Sekretarza Warszawy" - napisał. "Ale o tym, czy jest winny czy niewinny, zdecyduje sąd" - dodał.

Zatrzymanie byłego ministra skarbu

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w 27 lutego wczesnym popołudniem, a następnie przewieziony przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego do prokuratury, gdzie do wieczora trwało jego przesłuchanie. Według śledczych proceder korupcyjny związany był z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów ze stolicy i miał trwać do sierpnia 2020 roku.

"W wyniku ustaleń o charakterze korupcyjnym zainteresowane spółki grupy kapitałowej uzyskały znaczące zamówienia z MPO w Warszawie. Następnie w latach 2021-2022 roku spółki te zagospodarowały odpady z Miasta Stołecznego Warszawa, uzyskując w MPO Warszawa zamówienia na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych" - przekazała prokuratura.

Włodzimierz Karpiński "zdziwiony" zarzutami

Zatrzymanie Karpińskiego przeprowadzono w sprawie śledztwa, w ramach którego na początku lutego zatrzymano także byłego wiceministra skarbu Rafała Baniaka, Artura P., Wojciecha S. oraz Waldemara K. Pierwszy z wymienionych usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy - prokuratura zarzuciła mu ustawianie kontraktów w warszawskim MPO wartych 600 mln złotych w zamian za pięciomilionową łapówkę. On i dwaj przedsiębiorcy zostali aresztowani na dwa miesiące. Rafał Baniak nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na publikacje wizerunku i swoich danych. Pełnomocnik polityka, Michał Królikowski przekazał w rozmowie z PAP, że jego klient jest "zdziwiony" stawianymi zarzutami i zaprzecza, by był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Karpiński zapewnił też, że nie przyjmował łapówek w związku z organizacją przetargu na utylizację śmieci w Warszawie. - Jest to o tyle niezrozumiałe, że w momencie, w którym objął nadzór nad gospodarką śmieciami w Warszawie, koszt utylizacji jednej tony wynosił ponad 1,5 tys. zł. Obecnie wynosi nieco ponad 500 zł - mówił w poniedziałek 27 lutego Królikowski.

