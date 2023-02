SN wraca do sprawy ułaskawionych Kamińskiego i Wąsika. Sędziowie nie czekają już na orzeczenie TK

Były szef CBA - obecnie minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński - oraz były wiceszef CBA Maciej Wąsik w 2015 roku zostali skazani na trzy lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA w sprawie tzw. afery gruntowej. Na kary po dwa i pół roku więzienia skazano byłych członków kierownictwa biura.

Skazani odwołali się od wyroków do Sądu Okręgowego, ale sąd nie zdążył rozpoznać apelacji, bo w listopadzie tego samego roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił całą czwórkę. Był to precedens, bowiem nigdy wcześniej prezydent nie zastosował prawa łaski przed prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

W związku z decyzją prezydenta o ułaskawieniu Sąd Okręgowy w marcu 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego i umorzył postępowania wobec Mariusza Kamińskiego i pozostałych osób. Nie zgodzili się z tym jednak oskarżyciele posiłkowi - w tym wypadku osoby inwigilowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w 2007 roku - i złożyli kasację do Sądu Najwyższego.

W sierpniu 2017 r. roku postępowanie kasacyjne zostało zawieszone przez Sąd Najwyższy. Sędziowie SN tłumaczyli, że czekają na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w związku z wnioskiem ówczesnego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Kuchciński chciał się bowiem dowiedzieć, czy Sąd Najwyższy może wyznaczać granice prezydenckiego prawa łaski. Do tej pory TK tej kwestii nie rozstrzygnął. Z niewiadomego powodu.

Sąd Najwyższy wraca do sprawy ułaskawienia

Jak podała "Gazeta Wyborcza", we wtorek Sąd Najwyższy zdecydował o podjęciu postępowania kasacyjnego z urzędu.

W wydanym postanowieniu wskazano m.in., że "brak orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego blokuje Sądowi Najwyższemu realizację jego konstytucyjnych obowiązków z zakresu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a stronom blokuje realizację konstytucyjnego prawa do sądu".

"Odnosi się to nie tylko do oskarżycieli posiłkowych, którzy wnieśli kasacje, ale i do oskarżonych, których te kasacje dotyczą" - dodali sędziowie SN.

Sąd Najwyższy wskazał również, że strony "nie dysponują żadnym środkiem służącym zakwestionowaniu długości czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał Konstytucyjny".

