Wchodzi w życie dodatek motywacyjny dla służb mundurowych. Ma zapobiec "kadrowemu armagedonowi"

1 marca wejdzie w życie tzw. dodatek antyemerytalny dla służb mundurowych. Wyniesie on maksymalnie 15 proc. po co najmniej 25 przepracowanych latach. Rząd liczy na to, że zniechęci to funkcjonariuszy do przechodzenia na emeryturę.

