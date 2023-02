Pakt Senacki 2023. Jest porozumienie partii opozycyjnych. "Kto nie idzie z nami, maszeruje przeciwko nam"

Platforma Obywatelska, Lewica, Polska 2050, PSL i Ruchu Tak! Dla Polski podpisali we wtorek porozumienie dotyczące wspólnego startu w jesiennych wyborach do Senatu. Oznacza to, że członkowie tej umowy wystawią w każdym okręgu po jednym wspólnym kandydacie. Uczestnicy porozumienia zapraszają jednocześnie do współpracy inne środowiska.

3 Fot. Tomasz Niesłuchowski / Agencja Wyborcza.pl/ zdjęcie ilustracyjne Otwórz galerię Na Gazeta.pl