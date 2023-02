Przyłębska zabrała głos ws. wniosku Dudy. Prezydent ponaglał TK: Sędziowie muszą się odkłócić

Prezes TK pytana o losy nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym stwierdziła, że w tej sprawie TK działa szybko. - Sprawie został już nadany bieg i sygnatura, wszczęte zostało postępowanie. We wtorek uczestnicy postępowania otrzymają odpisy wniosku i zobowiązanie do zajęcia stanowiska. Trybunał będzie przygotowywał się do orzeczenia - podkreśliła Julia Przyłębska w rozmowie z radiową Trójką.

Przyłębska o sporach w TK: To nieprawda, błędny obraz

Julia Przyłębska w rozmowie z radiową trójką nawiązała także do doniesień, które wskazują na spory wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego utrudniające jego działanie. - To jest nieprawda i błędny obraz - stwierdziła prezes TK.

Julia Przyłębska podkreśliła, że Trybunał Konstytucyjny, nie jest "monolitem, wybranym przez jedną partię polityczną".

Zaznaczała, że tylko w zeszłym roku Trybunał Konstytucyjnych rozpatrzył 91 spraw i wyznaczył ponad 220 narad. - W tym roku Trybunał wydał 10 orzeczeń i wyznaczył 31 narad, a mamy dopiero koniec lutego - przekazała Przyłębska.

Prezydent Andrzej Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.

22 lutego prezydent odpowiadał w TVN24 na pytania Konrada Piaseckiego związane m.in. z konfliktem w TK, który ma orzec, czy ustawa o Sądzie Najwyższym jest zgodna z konstytucją.

Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro TK jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy

- stwierdził Andrzej Duda. Prezydent zapewnił, że "bardzo chce, żeby Polska dostała środki z KPO". - Ale muszę patrzyć chłodno, od strony konstytucji. Takie są moje obowiązki - podkreślił w TVN24.

Mam ogromne wątpliwości co do niektórych zapisów tej ustawy. Nie mogę jej podpisać. Muszę ją skierować do TK, bo tego wymaga odpowiedzialność za sprawy państwowe

- dodał prezydent.