Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent o Leopardach dla Ukrainy

- Premier Mateusz Morawiecki pojechał do Kijowa, by zawieźć nasze Leopardy - taką wiadomość przekazał prezydent na początku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Andrzej Duda zaznaczył, że "to pierwsze czołgi, które dotrą na Ukrainę z tej koalicyjnej pomocy czołgowej, w której od samego początku jesteśmy inicjatorem". Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło się piątek w południe. Prezydent zaprosił na nie przedstawicieli rządu oraz liderów największych ugrupowań politycznych.

