Tusk komentuje program "Willa plus": Świetnie przygotowany program? "Cela plus" będzie lepsza

Donald Tusk w "Faktach po Faktach" w TVN24 mówił o tym, że przez jakiś czas chorował i oglądał więcej telewizji, dzięki czemu obserwował, jak na światło dzienne wychodziła afera "Willa plus". - Czarnek powiedział, że "Willa plus" to świetnie przeprowadzony program. Absolutnie dobrze przygotowany. Morawiecki powiedział, że za to panu ministrowi Czarnkowi należy się medal - podkreślił.

Były premier określił działanie PiS mianem "ośmiornicy". - Wszędzie jest szwagier, znajomy siostry, mąż, narzeczona. Wszystko, co ich łączy to PiS, nadzwyczajna pazerność na pieniądze, gigantyczne awanse, nieuzasadnione dotacje - wymieniał.

- Pan minister Czarnek mówi, że "Willa plus" to świetnie przygotowany program. A ja chcę powiedzieć, że "Cela plus" będzie programem jeszcze lepiej przygotowanym dla tych wszystkich, którzy w sposób tak bezprzykładny i tak świetnie zorganizowany, jeśli chodzi o pieniądze, zbudowali ten system dojenia państwa - powiedział Tusk.

W przededniu pierwszej rocznicy rosyjskiej napaści na Ukrainę Donald Tusk podkreślił, że "to był w jakimś sensie rok wielkiej nadziei i narastającego optymizmu, mimo wszystkich tragicznych okoliczności tej wojny, mimo lęku, strachu, także przecież tutaj nad Wisłą". - Będziemy mieli pewnie już do końca życia w pamięci te najtragiczniejsze obrazy, te najbrutalniejsze. I niezależnie od tego, jak będzie wyglądała ta historia następnych miesięcy i lat, to ta pamięć z nami zostanie - zaznaczył.

- Z drugiej strony będziemy z taką dumą mówili sobie - szczególnie my, Polacy, mamy pełne prawo do tego - będziemy z taką dumą wspominali ten czas, że między nami, Polakami, panował właściwie praktycznie pełny konsensus, pełne porozumienie, że trzeba pomoc Ukrainie jako państwu, bohaterom Ukrainy, którzy bronią Ukrainy przed agresją rosyjską i tym wszystkim rodzinom, szczególnie matkom z dziećmi, którzy znaleźli schronienie w naszych domach tutaj w Polsce - dodał, podkreślając, że jest to "doświadczenie równie bolesne, równie dramatyczne też dla nas, jak i jakby przywracające w jakimś sensie nadzieję, i w człowieka, i w solidarność, i w te podstawowe wartości, o które przecież Ukraińcy walczą z taką determinacją".

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił też o "coraz pełniejszej solidarności całego Zachodu wobec sprawy ukraińskiej". - Szczególnie ten nadzwyczajny symbol, jakim była ta niespodziewana wizyta prezydenta Bidena w Kijowie. Ale tu nie chodziło tylko o symbol, żeby pokazać wspaniały, odważny gest. Miało to bardzo poważne polityczne znaczenie. Jeśli prezydent Biden zdecydował się tam być, to w jakimś sensie Ameryka powiedziała: "nie odpuścimy" - powiedział były premier na antenie TVN24.

Afera "Willa plus" - o co chodzi?

Przypomnijmy, dziennikarze TVN24 dotarli do szczegółów dofinansowań przyznawanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Resort Przemysława Czarnka miał przeznaczyć 40 mln zł na remont lub zakup nieruchomości dla organizacji wspierających system oświaty i wychowania. Środki trafiły m.in. do organizacji związanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości czy Kościołem katolickim.

Wśród beneficjentów programu znalazła się m.in. założona przez europosła PiS Zdzisława Krasnodębskiego fundacja Polska Wielki Projekt. Otrzymała ona środki na zakup willi na Mokotowie wycenionej na 5,5 mln zł.

Dotacji nie dostała natomiast m.in. Fundacja Po Skrzydła, która zajmuje się profilaktyką zdrowia psychicznego. Organizacja ta wnioskowała o wiele mniej pieniędzy, niż otrzymała np. Polska Wielki Projekt - o 88 560 złotych. - Wniosek został oceniony pozytywnie, natomiast dofinansowania nie otrzymaliśmy, mimo że kwota na tle innych była dość drobna - powiedziała na antenie TVN24 przedstawicielka fundacji Żaneta Rachwaniec.

