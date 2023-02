Specjalne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. "Zełenski powiedział mi, że możemy się już nie zobaczyć"

Duda zdradził w orędziu, co odpowiedział Zełenskiemu na jego słowa. - Odpowiedziałem: Wołodymyr! Zobaczymy się jeszcze wiele razy. Na Polskę zawsze możecie liczyć. Zostańcie z Bogiem! - mówił.

- Dlatego, kiedy świat spodziewał się, że Kijów padnie w trzy dni, a cała Ukraina w tydzień, my w Polsce wiedzieliśmy, że tak się nie stanie. Bo to, co nas łączy - Polaków i Ukraińców, to wielkie umiłowanie wolności. Tak wielkie, że można za nie oddać życie! - dodał Duda.

Podkreślał, że zaprzeczeniem tej wolności jest zniewolenie, imperializm i chore marzenia o dominacji nad innymi. Władimir Putin. - Miał w tym poparcie zdecydowanej większości Rosjan. Dziś, po roku wojny wiemy, że im się to nie udało, że Rosja nie podbiła Ukrainy. Zachodni świat jest zjednoczony - mówił prezydent.

