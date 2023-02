Afera NCBiR. Joński i Szczerba zgłoszą sprawę unijnym organom. Chcą natychmiastowej kontroli OLAF-u

Przypomnijmy: w ramach konkursu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe" firma z kapitałem 5 tys. zł, zarejestrowana w Gdańsku na 10 dni przed końcem przyjmowania zgłoszeń dostała 55 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Okazało się, że siedziba firmy mieści się pod dawnym adresem Partii Republikańskiej europosła Adama Bielana.

55 mln zł z NCBiR dla 26-latka. Kim jest Kacper Wiśniewski?

Sporo wątpliwości wzbudziła także założona w 2020 r. firma z Białegostoku, która uzyskała aż 123 mln dofinansowania. - W roku 2020 przychód tej firmy wyniósł 132 zł. W roku 2021 przychód tej firmy to 92 tys. zł, jednocześnie ta kwota nie wpłynęła do tej spółki, bo została w sprawozdaniu wpisana jako należności. Ta spółka w 2020 r. miała stratę 5 tys. zł, w 2021 r. miała 11,5 tys. zł straty. Rok do roku była strata - powiedział poseł Michał Szczerba, który wraz z partyjnym kolegą Dariuszem Jońskim przeprowadził kontrolę poselską ws. konkursu.

- Spółka nadaje się do likwidacji, to jest przesłanka do ogłoszenia upadłości. Sprawdziliśmy ją w wywiadowniach gospodarczych. Maksymalny kredyt, jaki jest w stanie uzyskać na rynku, wynosi 750 zł. Firmie, która ma możliwość uzyskania takiego kredytu, to państwo przekazuje 123 mln - podkreślił polityk Koalicji Obywatelskiej.

Na zwołanej w czwartek konferencji prasowej Joński dopowiedział: - Przedsiębiorca, który wygrywa 123 mln zł z NCBiR, jest jednocześnie w jednym stowarzyszeniu ze szwagrem Jacka Żalka [wiceminister w rządzie Zjednoczonej Prawicy nadzorujący NCBiR - red.]. Oni mówią, że to przypadek, my mówimy, że nie. Przedsiębiorca, który otrzymuje 123 mln zł w ramach tego konkursu, jest w jednym stowarzyszeniu z osobą, która dostaje trzy funkcje w NCBiR.

Szczerba: Zgłosiliśmy sprawę NIK, zgłaszamy do OLAF-u

Jak informowaliśmy, w środę 22 lutego Centralne Biuro Antykorupcyjne zaczęło kontrolę w NCBiR. Dariusz Joński i Michał Szczerba przekazali z kolei, że złożyli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli "o kontrolę doraźną w trybie pilnym" m.in. konkursu "Szybka ścieżka". - Chcemy, żeby to postępowanie bardzo szybko się potoczyło i żeby został złożony wniosek do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Chcemy, żeby zostały zbadane wszystkie powiązania polityków z przedsiębiorcami - mówił Joński.

Posłowie KO zapowiedzieli, że o zbadanie sprawy poproszą również instytucje unijne. - Dzisiaj również składamy i to mamy już ustalone, za pośrednictwem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wniosek o natychmiastową kontrolę OLAF-u, czyli europejskiej agencji antykorupcyjnej, która tego typu defraudacjami, tego typu konfliktami interesów zajmuje się we wszystkich krajach Unii Europejskiej - przekazał Szczerba.