"Willa plus" w rzeszowskiej parafii? Proboszcz o aferze: Diabelskie jęki i skowyt szatana

"Bądźcie czujni i uważni, bo to co dzieje się ostatnio wokół naszego kościoła to - diabelskie jęki i skowyt szatana - rozwścieczonego i niezadowolonego z powodu budowanej przez nas świątyni Bożej" - apeluje do wiernych proboszcz rzeszowskiej parafii, o której niedawno zrobiło się głośno za sprawą afery "Willa Plus". Duchowny jest zdania, że zamieszanie wywołały polityczne i medialne manipulacje.

3 Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl