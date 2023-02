Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP, poinformował w środę późnym popołudniem, że prezydent Andrzej Duda zdecydował o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie jest planowane na piątek 24 lutego br. na godz. 12.

"Tematem posiedzenia RBN będzie sytuacja bezpieczeństwa w regionie w kontekście ostatnich wydarzeń dyplomatycznych, w tym wizyty Prezydenta USA i szczytu B9" - napisał na Twitterze Marcin Przydacz. Dodał, że "omówione zostaną bieżące wnioski dla bezpieczeństwa państwa związane z rosyjską inwazją na Ukrainę, także w kontekście konsultacji prezydentów Polski i USA oraz szczytu B9".

Warszawa. Spotkanie przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki, Joe Bidena i szefa NATO

Potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę, wskazanie Rosji jako największego zagrożenia bezpieczeństwa krajów sojuszniczych oraz wsparcie Ukrainy - takie punkty znalazły się we wspólnym oświadczeniu przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki. Wydano je po szczycie przywódców krajów wchodzących w jej skład, na którym gośćmi byli prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, szef NATO Jens Stoltenberg oraz prezydentka Mołdawii Maia Sandu.

Rosja jest najpoważniejszym i bezpośrednim zagrożeniem dla sojuszniczego bezpieczeństwa. W odpowiedzi na krwawą agresywną wojnę Rosji sojusznicy zareagowali zdecydowanie, w zjednoczony i odpowiedzialny sposób. Aby chronić własnych obywateli i terytorium, Sojusznicy są przywiązani do wdrożenia nowej podstawy odstraszania i postawy obronnej NATO oraz do wzmacniania sojuszniczej obecności wojskowej w naszych krajach

- napisano w oświadczeniu.

Sygnatariusze zapowiedzieli systematyczne wzmacnianie wschodniej flanki NATO. "Przed szczytem w Wilnie będziemy nadal wzmacniać naszą postawę odstraszania i obrony na całej flance wschodniej od Bałtyku do Morza Czarnego. NATO i jego zobowiązanie do wzajemnej obrony zawarte w Artykule 5. pozostają filarem euroatlantyckiego bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie.

Przywódcy Bukaresztańskiej Dziewiątki podkreślili, że oczekują na wstąpienie do sojuszu północnoatlantyckiego Finlandii i Szwecji. Sygnatariusze wezwali także do ukarania rosyjskich zbrodni wojennych dokonanych na Ukrainie. Przywódcy formatu zadeklarowali wsparcie dla Ukrainy walczącej z rosyjską agresją oraz jej euroatlantyckich aspiracji.

"Ukraina korzysta z przysługującego jej prawa do obrony przed rosyjską agresją w celu odzyskania pełnej kontroli nad swoim terytorium i ma prawo do wyzwolenia terytoriów okupowanych w uznanych międzynarodowo granicach. W tym celu będziemy kontynuować wsparcie wysiłków Ukrainy, tak długo, jak to będzie konieczne. Oddajemy cześć bohaterstwu narodu ukraińskiego oraz męstwu jego wojska" - podkreślono.

Obecny na szczycie prezydent USA Joe Biden podkreślił zobowiązania członków NATO wynikające z artykułu piątego paktu, wsparcie dla Ukrainy oraz wzmacnianie wschodniej flanki sojuszu - napisano w oświadczeniu opublikowanym przez Biały Dom.

